Sine Macapá oferta vagas de emprego em 16 áreas para 9 de dezembro; veja lista

Há oportunidade para estágio em nutrição hospitalar e em 4 postos para PcD.

Por g1 AP — Macapá

O Sistema Nacional de Emprego no Amapá (Sine-AP) oferta oportunidades de empregos para Macapá. O número de vagas está disponível de acordo com as empresas cadastradas no Sine e são para todos os níveis de escolaridade e experiência.

Na capital, os atendimentos acontecem de 8h às 12h, na Casa do Trabalhador (endereço: Avenida Mendonça Júnior, entre as ruas Paraná e Marcelo Cândia, no bairro Santa Rita).

As oportunidades estão disponíveis apenas para o dia divulgado. Veja as vagas ofertadas de acordo com as solicitações das empresas:

Macapá

agente bancário

auxiliar administrativo

ajudante de deposito

churrasqueiro

caseiro

depiladora

empregada doméstica

operador de empilhadeira

operador de caixa

pedreiro

promotor de vendas

servente de obras

embalador à mão (para Pessoa com Deficiência – PcD)

repositor em supermercado (PcD)

repositor em hortifruti (PcD)

copeira (PcD)

estágio em nutrição hospitalar



A vaga de estágio para nutrição hospitalar tem como critérios que o estudante esteja cursando nutrição a partir do 5º semestre e que tenha disponibilidade no horário da manhã.

G1 AP

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado