Feirão de Imóveis – Correios coloca à venda sua antiga universidade e mais nove licitações até dezembro

Os Correios estão com 10 imóveis à venda pelo País até o final do ano, com licitações agendadas para ocorrer até 30 de dezembro. Há ofertas nos Estados do Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Distrito Federal.

Dentre as oportunidades, destaca-se o imóvel localizado em Brasília que abrigava a Universidade dos Correios: a licitação será realizada no dia 17 de dezembro de 2021, com abertura das propostas às 9h. Com terreno de mais de 212 mil m², o complexo está localizado em uma região bastante valorizada, considerado um bairro de alto padrão e conta com área construída de mais de 21 mil m², compreendendo 14 blocos divididos em pavimentos livres. Possui auditório com estrutura de apoio para eventos e área para refeitório, amplos estacionamentos e, ainda, ampla área recreativa.

Já no dia 30 de dezembro de 2021, será realizada a licitação de dois terrenos com área de aproximadamente 300m² cada, em Porto Alegre/RS. A região é ocupada predominantemente por imóveis comerciais e de serviços e dispõe de ótima infraestrutura.

Esta é uma ação de otimização da carteira imobiliária dos Correios, em que os imóveis à venda são aqueles ociosos ou subutilizados que não estão agregando valor aos negócios da estatal. As alienações têm o objetivo de racionalizar despesas e arrecadar recursos para investimentos na empresa. Desde o início do Feirão, em setembro de 2020, foram alienados 46 imóveis, gerando uma receita de R$ 33,5 milhões.

Como participar – As vendas dos imóveis dos Correios ocorrem em formatos eletrônico e presencial. Para participar no formato eletrônico, é necessário que os interessados se cadastrem na plataforma Licitações-e, do Banco do Brasil. Ao concluir o cadastro, pessoas físicas e jurídicas conseguem enviar propostas para participar da disputa online, realizada no site www.licitacoes-e.com.br. Para participar no formato presencial, é necessário entregar as propostas no local onde será realizado o certame ou nas agências do município onde estão localizados os imóveis, de acordo com o local e horário de atendimento descritos nos editais.

No site do Feirão www.feiraodeimoveiscorreios.com.br, é possível fazer buscas por tipo, localidade e finalidade dos imóveis, bem como obter outras informações sobre a descrição, documentação e a região em que se localizam. Os interessados poderão conhecer os prédios e terrenos por fotos e vídeos, além de agendar visitas presenciais. Os editais contendo o preço de venda e outros detalhes de cada certame também estão disponíveis na página dos Correios.

Assista, no canal dos Correios no Youtube, ao vídeo panorâmico do imóvel à venda em Brasília.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado