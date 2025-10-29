Amapá está na final nacional do Prêmio Sebrae de Jornalismo nas categorias Vídeo e Foto
Os profissionais de imprensa Michele Ferreira e Rogério Lameira estarão entre os melhores do país e presentarão o Amapá e a Região Norte, na final nacional da premiação que reconhece o melhor do jornalismo sobre empreendedorismo no Brasil
Denyse Quintas
O 12º Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ), que será entregue no dia 4 de dezembro, já tem os finalistas nacionais. Após as etapas de seleção estadual e regional, foram escolhidos os trabalhos de representantes de 16 estados: Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina e Tocantins.
Amapá
A jornalista Michele Ferreira, após vencer a etapa estadual e regional, concorre na final nacional, na Categoria Vídeo. Michele Ferreira é natural do estado do Rio de Janeiro, nascida no município de Petrópolis. Graduada em Comunicação Social – Habilitação Jornalismo pela Universidade Federal de Juiz de Fora em Minas Gerais. Possui mais de 12 anos de experiência em telejornalismo. Atuou como repórter, apresentadora e editora-chefe, tendo passado pelas emissoras TV Integração – afiliada Rede Globo em Uberlândia/MG e Juiz de Fora/MG; TV Gazeta Sul – Afiliada Rede Globo em Cachoeiro de Itapemirim/ES; TVE – Afiliada TV Cultura em Juiz de Fora – MG. Atualmente, é repórter da Rede Amazônica – Afiliada Rede Globo em Macapá/AP. Entre premiações destaque no 1º e 2º lugares do Prêmio Sebrae de Jornalismo no Amapá em 2025; Jornalismo destaque do Prêmio COP30; e o 1º lugar no Prêmio Robério Nobre em 2024.
Iniciativa usa o caroço do açaí para filtrar a água em comunidades ribeirinhas (Bom Dia Brasil – TV Globo / Rede Amazônica / AP)
Equipe: Michele Ferreira da Silva da Cunha Matos / Vanessa Nascimento / João Pantoja / Albenir Sousa
Link da publicação
https://globoplay.globo.com/v/13103033/
O repórter fotográfico Rogério Lameira, também venceu a etapa estadual e regional, e concorre na final nacional, na Categoria Fotojornalismo. Formado em Comunicação Social, ao longo de 20 anos, atuou como repórter cinematográfico nas emissoras de televisão, TV Tucuju, SBT, Rede Record e Rede Amazônica. Atualmente, integra a equipe de comunicação da Defensoria Pública, onde atua como videomaker e repórter fotográfico; produz conteúdos audiovisuais. Paralelamente, segue atuando como freelancer nas áreas de reportagem fotográfica e cinematográfica.
Longe da polêmica do nome, extrativistas do Amapá sofrem com baixa produção de castanha (Amazônia Vox / AP)
Equipe: Luis Rogerio Deniur Lameira / Ruanne Barroso Lima
Link da publicação
https://www.amazoniavox.com/reportagens/view/124/longe_da_polemica_do_nome_extrativistas_do_amapa_sofrem_com_baixa_producao_de_castanha
Nacional
A cerimônia de premiação nacional do PSJ será realizada em Brasília, reunindo jornalistas e estudantes de todo o país. Durante o evento, serão revelados os vencedores de cada categoria e do Grande Prêmio Sebrae de Jornalismo, escolhido entre os primeiros lugares das categorias de Texto, Áudio, Vídeo e Fotojornalismo.
Prêmio
Além do troféu, os vencedores nacionais receberão notebooks e celulares de última geração, como forma de reconhecimento e incentivo à produção jornalística de qualidade sobre o empreendedorismo brasileiro.
Conheça os finalistas nacionais da 12ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ):
CATEGORIA JORNALISMO EM TEXTO
- À sombra dos muros: o comércio que se estrutura ao redor da Papuda (Correio Braziliense / DF)
Autora: Darcianne Diogo
Link da publicação
https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2025/06/7166462-renda-nas-sombras-o-empreendedorismo-invisivel-da-papuda.html
- Compostagem no Brasil: com quantos baldinhos se faz uma revolução? (O Eco / RJ)
Autora: Elizabeth Oliveira
Link da publicação
https://oeco.org.br/reportagens/compostagem-no-brasil-com-quantos-baldinhos-se-faz-uma-revolucao/
- Cresce a tendência de roteiros rurais em pequenos municípios do Rio Grande do Sul (Jornal do Comércio / RS)
Autora: Ana Esteves
Link da publicação
https://drive.google.com/drive/folders/1qFQSmdOCkmUTiGlvYhX2Amvy4WaR8EGg
- Do campo ao negócio (Diário do Nordeste / CE)
Autor: Ideídes Guedes
Link da publicação
https://drive.google.com/file/d/124u4fZFOE7-ZOtF3EiSZOBivsPTjyiD8/view?usp=drive_link
- Refugiado venezuelano transforma pedras em sustento, cria coletivo amazônico e quer levar o artesanato de RR à COP-30 (Política Macuxi / RR)
Equipe: Luan Guilherme Correia / Cyneida Correia / William Roth
Link da publicação
https://politicamacuxi.com.br/2025/06/08/refugiado-venezuelano-transforma-pedras-em-sustento-cria-coletivo-amazonico-e-quer-levar-o-artesanato-de-roraima-a-cop-30/
CATEGORIA JORNALISMO EM ÁUDIO
- Com auxílio do Sebrae, tecnologia chega a pequenos produtores rurais de Goiás (CBN Goiânia / GO)
Equipe: Nathália Lima / José Bonfim
Link da publicação
https://www.cbngoiania.com.br/cbn-goiania/empreender/tecnologia-chega-a-pequenos-produtores-rurais-de-goias-1.3273015
- Do amém ao licor: O “ora et labora” da economia do sagrado na capital baiana (Rádio Antena 1 Salvador / BA)
Autora: Luanne Ribeiro
Link da publicação
https://open.spotify.com/episode/5pcvWSKWepEPRCCxTmtSJU?si=-B6pPz1CTz6qd67WdGwppg
- Empreendedorismo Feminino nos Negócios Sustentáveis (Rádio CBN Amazônia Belém / PA)
Equipe: Luiz Augusto Andrade / João Victor Barra / Ronaldo Santos / Ize Sena /
Diego Beckman / Nina Dacier / Marinaldo Oliveira / Fábio Alencar / Tatiane Lobato
Link da publicação
https://premiosebraejornalismo.com.br/wp-content/uploads/2025/06/EMPREENDEDORISMO-FEMININO-SUSTENTAVEIS-1.mp3
- O impacto da enchente de 2024 no comércio e nos serviços do RS (Rádio Acústica FM – Camaquã / RS)
Autor: Airton Lemos
Link da publicação
https://soundcloud.com/airton-lemos-745842401/materia-especial-airton-lemos-comercio-x-enchente-acustica-fm
- Rota Quilombola: turismo de memória, resistência e pertencimento (Portal Negócio Rural / ES)
Autor: Bruno Faustino
Link da publicação
https://soundcloud.com/revista-negocio-rural-es/19-podcast-rota-quilombola-turismo-de-memoria-resistencia-e-pertencimento
CATEGORIA JORNALISMO EM VÍDEO
- Agro, Saúde e Cooperação – cidade criativa da gastronomia (NDTV RECORD / SC)
Equipe: Tatiana Corrêa / Marinês Barboza / Cristian Sagaz / Edy Serpa / Rodrigo Nenê
Link da publicação
https://m.youtube.com/watch?v=73Njr0V5C3s&t=1377s&pp=2AHhCpACAQ%3D%3D
- Apanhadores de flores criam pequenos negócios na Serra do Espinhaço (Globo Rural – TV Globo / MG)
Equipe: Mariana Fontes / Gabriel Mitani / Fernando Nakajato / Júlia Salamé /
Douglas Campos / Marcos Barcarrollo / Maurici Tonelli / Maria Luiza Silveira /
Marion Lemonnier / Katia Shigeno / Raymundo Oliveira / Letícia Prado
Links da publicação
https://globoplay.globo.com/v/13232702/?s=0s
https://globoplay.globo.com/v/13232743/?s=0s
https://globoplay.globo.com/v/13232792/?s=0s
https://globoplay.globo.com/v/13232783/?s=0s
https://globoplay.globo.com/v/13232913/?s=0s
- Empreendedorismo com transformação social (Inter TV Cabugi – afiliada Globo RN / RN)
Equipe: Pedro Trindade / Diana Barreto / Cleber Dantas / Watson Medeiros
Link da publicação
https://www.youtube.com/watch?v=yM4_Hvfyg6w
- Iniciativa usa o caroço do açaí para filtrar a água em comunidades ribeirinhas (Bom Dia Brasil – TV Globo / Rede Amazônica / AP)
Equipe: Michele Ferreira da Silva da Cunha Matos / Vanessa Nascimento / João Pantoja / Albenir Sousa
Link da publicação
https://globoplay.globo.com/v/13103033/
- Negócios 60+, o poder da experiência (TV Brasil / DF)
Equipe: Carina Dourado / Patrícia Araújo / Sigmar Gonçalves / Rafael Calado / Márcio Stuckert
Link da publicação
https://www.youtube.com/watch?v=IrS8neDwj1o&t=2s
CATEGORIA FOTOJORNALISMO
- DO SUL: tradições artesanais pantaneiras atravessam gerações e preservam identidade cultural de MS (Top Mídia News / MS)
Autor: Marcos Maluf
Link da publicação
https://www.topmidianews.com.br/economia/do-sul-tradicoes-artesanais-pantaneiras-atravessam-geracoes-e/222974/
- Guardião das folhas e amigo de Verger (Jornal Correio* / BA)
Equipe: Marina Silva / Priscila Natividade
Link da publicação
https://premiosebraejornalismo.com.br/wp-content/uploads/2025/06/guardiao-das-folhas-e-amigo-de-Verger.pdf
- Longe da polêmica do nome, extrativistas do Amapá sofrem com baixa produção de castanha (Amazônia Vox / AP)
Equipe: Luis Rogerio Deniur Lameira / Ruanne Barroso Lima
Link da publicação
https://www.amazoniavox.com/reportagens/view/124/longe_da_polemica_do_nome_extrativistas_do_amapa_sofrem_com_baixa_producao_de_castanha
- O “criador de monstros” que renasceu da lama em Porto Alegre (Zero Hora / RS)
Autora: Camila Hermes
Link da publicação
https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/juliana-bublitz/noticia/2024/07/o-criador-de-monstros-que-renasceu-da-lama-em-porto-alegre-clyip610z001n0161oppikbp5.html
- Tradição protege árvores e garante produção de borracha sustentável no ES (A Gazeta / ES)
Equipe: Fernando Madeira de Souza / Vinicius Zagoto / Farley Silva
Link da publicação
https://www.agazeta.com.br/es/agro/tradicao-protege-arvores-e-garante-producao-de-borracha-sustentavel-no-es-1024
CATEGORIA ESPECIAL JORNALISMO UNIVERSITÁRIO
- Café com Afeto – O protagonismo feminino que aquece Goiânia (Universidade Federal de Goiás / GO)
Veículo: Observatório Jornalístico Universitário (OJÚ)
Equipe: Isadora Martins Otto / Andressa Moreira Bueno / Hayane Rafaela Bonfim /
Isis Borges Figueira / Junia Gabriela Rodrigues / Mariana Brito Xavier / Sofia Souza Costa
Docente orientadora: Mariza Fernandes
Link da publicação
https://cafecomafetooju.my.canva.site/
- De Norte a Sul do Espírito Santo, pequenos negócios apostam no turismo da experiência para fortalecer o empreendedorismo local (FAESA Centro Universitário / ES)
Veículo: Laboratório de Comunicação e Mercado (Lacos)
Equipe: Bruno Caetano Andrade / Esther Laurentino
Docente orientador: Paulo Roberto Soldatelli da Silva
Link da publicação
https://lacosfaesa.com.br/2025/06/05/de-norte-a-sul-do-espirito-santo-pequenos-negocios-apostam-no-turismo-da-experiencia-para-fortalecer-o-empreendedorismo-local/
- Inspiração para empreender: encontre a história que vai motivar você (Universidade Positivo / PR)
Veículo: Rede Teia
Equipe: Gadiel Oliveira / Eduardo Wolski / Nicole Heinzen / Eduarda Oliveira /
Giovanna Mateus / Maria Elvira Monteiro / Maria Eduarda Benedito /
Maria Eduarda Gonçalves / Júlia Pinheiro / Mateus Vieira / Maria Pohler / Pedro Ferreira / Jéssica Almeida / Camila Basten / Gabriela Sanches / Alice Karvat
Docente orientadora: Katia Brembatti
Link da publicação
https://sites.google.com/view/inspiracao-para-empreender
- Mulheres geram renda, empreendem, inovam, preservam a cultura e revigoram o
cerrado tocantinense (Universidade Federal do Tocantins / TO)
Veículo: O Calangopress
Autora: Netally Vitória Souza Alves
Docente orientadora: Maria de Fátima de Albuquerque Caracristi
Link da publicação
https://ocalangopressuft.com/2025/05/29/mulheres-geram-renda-empreendem-inovam-preservam-a-cultura-e-revigoram-o-cerrado-tocantinense/
- O Licuri é Delas: Trabalho, Identidade e Sustentabilidade na Chapada Diamantina (Universidade do Estado da Bahia – Campus Seabra / BA)
Veículo: Canal TV UNEB Seabra
Equipe: Eloisa do Carmo Oliveira / Anna Paula Oliveira
Docente orientadora: Juliana Correia Almeida
Links da publicação
https://youtu.be/IL9lKqPdARo?si=kvpUoZkpbk2XBA1y
https://youtu.be/03r_y36NBcQ?si=Hsud5YAbLrsmICLr
Serviço:
Sebrae no Amapá
Unidade de Marketing e Comunicação: (96)3312-2832
Central de Relacionamento: 0800 570 0800
Agência de Notícias Amapá (ASN): www.ap.agenciasebrae.com.br
Blog: www.sebraeap.blogspot.com.br
Portal Sebrae: www.ap.sebrae.com.br
Youtube: /sebraeamapa
Twitter: @sebraeap
Facebook: @sebraeap
Instagram: @sebraeap
(28/10/2025)