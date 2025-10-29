Amapá está na final nacional do Prêmio Sebrae de Jornalismo nas categorias Vídeo e Foto

Os profissionais de imprensa Michele Ferreira e Rogério Lameira estarão entre os melhores do país e presentarão o Amapá e a Região Norte, na final nacional da premiação que reconhece o melhor do jornalismo sobre empreendedorismo no Brasil

Denyse Quintas

O 12º Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ), que será entregue no dia 4 de dezembro, já tem os finalistas nacionais. Após as etapas de seleção estadual e regional, foram escolhidos os trabalhos de representantes de 16 estados: Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina e Tocantins.

Amapá

A jornalista Michele Ferreira, após vencer a etapa estadual e regional, concorre na final nacional, na Categoria Vídeo. Michele Ferreira é natural do estado do Rio de Janeiro, nascida no município de Petrópolis. Graduada em Comunicação Social – Habilitação Jornalismo pela Universidade Federal de Juiz de Fora em Minas Gerais. Possui mais de 12 anos de experiência em telejornalismo. Atuou como repórter, apresentadora e editora-chefe, tendo passado pelas emissoras TV Integração – afiliada Rede Globo em Uberlândia/MG e Juiz de Fora/MG; TV Gazeta Sul – Afiliada Rede Globo em Cachoeiro de Itapemirim/ES; TVE – Afiliada TV Cultura em Juiz de Fora – MG. Atualmente, é repórter da Rede Amazônica – Afiliada Rede Globo em Macapá/AP. Entre premiações destaque no 1º e 2º lugares do Prêmio Sebrae de Jornalismo no Amapá em 2025; Jornalismo destaque do Prêmio COP30; e o 1º lugar no Prêmio Robério Nobre em 2024.

Iniciativa usa o caroço do açaí para filtrar a água em comunidades ribeirinhas (Bom Dia Brasil – TV Globo / Rede Amazônica / AP)

Equipe: Michele Ferreira da Silva da Cunha Matos / Vanessa Nascimento / João Pantoja / Albenir Sousa

https://globoplay.globo.com/v/13103033/

O repórter fotográfico Rogério Lameira, também venceu a etapa estadual e regional, e concorre na final nacional, na Categoria Fotojornalismo. Formado em Comunicação Social, ao longo de 20 anos, atuou como repórter cinematográfico nas emissoras de televisão, TV Tucuju, SBT, Rede Record e Rede Amazônica. Atualmente, integra a equipe de comunicação da Defensoria Pública, onde atua como videomaker e repórter fotográfico; produz conteúdos audiovisuais. Paralelamente, segue atuando como freelancer nas áreas de reportagem fotográfica e cinematográfica.

Longe da polêmica do nome, extrativistas do Amapá sofrem com baixa produção de castanha (Amazônia Vox / AP)

Equipe: Luis Rogerio Deniur Lameira / Ruanne Barroso Lima

https://www.amazoniavox.com/reportagens/view/124/longe_da_polemica_do_nome_extrativistas_do_amapa_sofrem_com_baixa_producao_de_castanha

Nacional

A cerimônia de premiação nacional do PSJ será realizada em Brasília, reunindo jornalistas e estudantes de todo o país. Durante o evento, serão revelados os vencedores de cada categoria e do Grande Prêmio Sebrae de Jornalismo, escolhido entre os primeiros lugares das categorias de Texto, Áudio, Vídeo e Fotojornalismo.

Prêmio

Além do troféu, os vencedores nacionais receberão notebooks e celulares de última geração, como forma de reconhecimento e incentivo à produção jornalística de qualidade sobre o empreendedorismo brasileiro.

Conheça os finalistas nacionais da 12ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ):

CATEGORIA JORNALISMO EM TEXTO

À sombra dos muros: o comércio que se estrutura ao redor da Papuda (Correio Braziliense / DF)

Autora: Darcianne Diogo

https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2025/06/7166462-renda-nas-sombras-o-empreendedorismo-invisivel-da-papuda.html

Autora: Elizabeth Oliveira

https://oeco.org.br/reportagens/compostagem-no-brasil-com-quantos-baldinhos-se-faz-uma-revolucao/

Autora: Ana Esteves

https://drive.google.com/drive/folders/1qFQSmdOCkmUTiGlvYhX2Amvy4WaR8EGg

Autor: Ideídes Guedes

https://drive.google.com/file/d/124u4fZFOE7-ZOtF3EiSZOBivsPTjyiD8/view?usp=drive_link

Equipe: Luan Guilherme Correia / Cyneida Correia / William Roth

https://politicamacuxi.com.br/2025/06/08/refugiado-venezuelano-transforma-pedras-em-sustento-cria-coletivo-amazonico-e-quer-levar-o-artesanato-de-roraima-a-cop-30/

CATEGORIA JORNALISMO EM ÁUDIO

Com auxílio do Sebrae, tecnologia chega a pequenos produtores rurais de Goiás (CBN Goiânia / GO)

Equipe: Nathália Lima / José Bonfim

https://www.cbngoiania.com.br/cbn-goiania/empreender/tecnologia-chega-a-pequenos-produtores-rurais-de-goias-1.3273015

Autora: Luanne Ribeiro

https://open.spotify.com/episode/5pcvWSKWepEPRCCxTmtSJU?si=-B6pPz1CTz6qd67WdGwppg

Equipe: Luiz Augusto Andrade / João Victor Barra / Ronaldo Santos / Ize Sena /

Diego Beckman / Nina Dacier / Marinaldo Oliveira / Fábio Alencar / Tatiane Lobato

https://premiosebraejornalismo.com.br/wp-content/uploads/2025/06/EMPREENDEDORISMO-FEMININO-SUSTENTAVEIS-1.mp3

Autor: Airton Lemos

https://soundcloud.com/airton-lemos-745842401/materia-especial-airton-lemos-comercio-x-enchente-acustica-fm

Autor: Bruno Faustino

https://soundcloud.com/revista-negocio-rural-es/19-podcast-rota-quilombola-turismo-de-memoria-resistencia-e-pertencimento

CATEGORIA JORNALISMO EM VÍDEO

Agro, Saúde e Cooperação – cidade criativa da gastronomia (NDTV RECORD / SC)

Equipe: Tatiana Corrêa / Marinês Barboza / Cristian Sagaz / Edy Serpa / Rodrigo Nenê

https://m.youtube.com/watch?v=73Njr0V5C3s&t=1377s&pp=2AHhCpACAQ%3D%3D

Equipe: Mariana Fontes / Gabriel Mitani / Fernando Nakajato / Júlia Salamé /

Douglas Campos / Marcos Barcarrollo / Maurici Tonelli / Maria Luiza Silveira /

Marion Lemonnier / Katia Shigeno / Raymundo Oliveira / Letícia Prado

https://globoplay.globo.com/v/13232702/?s=0s

https://globoplay.globo.com/v/13232743/?s=0s

https://globoplay.globo.com/v/13232792/?s=0s

https://globoplay.globo.com/v/13232783/?s=0s

https://globoplay.globo.com/v/13232913/?s=0s

Equipe: Pedro Trindade / Diana Barreto / Cleber Dantas / Watson Medeiros

https://www.youtube.com/watch?v=yM4_Hvfyg6w

Equipe: Michele Ferreira da Silva da Cunha Matos / Vanessa Nascimento / João Pantoja / Albenir Sousa

https://globoplay.globo.com/v/13103033/

Equipe: Carina Dourado / Patrícia Araújo / Sigmar Gonçalves / Rafael Calado / Márcio Stuckert

https://www.youtube.com/watch?v=IrS8neDwj1o&t=2s

CATEGORIA FOTOJORNALISMO

DO SUL: tradições artesanais pantaneiras atravessam gerações e preservam identidade cultural de MS (Top Mídia News / MS)

Autor: Marcos Maluf

https://www.topmidianews.com.br/economia/do-sul-tradicoes-artesanais-pantaneiras-atravessam-geracoes-e/222974/

Equipe: Marina Silva / Priscila Natividade

https://premiosebraejornalismo.com.br/wp-content/uploads/2025/06/guardiao-das-folhas-e-amigo-de-Verger.pdf

Equipe: Luis Rogerio Deniur Lameira / Ruanne Barroso Lima

https://www.amazoniavox.com/reportagens/view/124/longe_da_polemica_do_nome_extrativistas_do_amapa_sofrem_com_baixa_producao_de_castanha

Autora: Camila Hermes

https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/juliana-bublitz/noticia/2024/07/o-criador-de-monstros-que-renasceu-da-lama-em-porto-alegre-clyip610z001n0161oppikbp5.html

Equipe: Fernando Madeira de Souza / Vinicius Zagoto / Farley Silva

https://www.agazeta.com.br/es/agro/tradicao-protege-arvores-e-garante-producao-de-borracha-sustentavel-no-es-1024

CATEGORIA ESPECIAL JORNALISMO UNIVERSITÁRIO

Café com Afeto – O protagonismo feminino que aquece Goiânia (Universidade Federal de Goiás / GO)

Veículo: Observatório Jornalístico Universitário (OJÚ)

Equipe: Isadora Martins Otto / Andressa Moreira Bueno / Hayane Rafaela Bonfim /

Isis Borges Figueira / Junia Gabriela Rodrigues / Mariana Brito Xavier / Sofia Souza Costa

Docente orientadora: Mariza Fernandes

https://cafecomafetooju.my.canva.site/

Veículo: Laboratório de Comunicação e Mercado (Lacos)

Equipe: Bruno Caetano Andrade / Esther Laurentino

Docente orientador: Paulo Roberto Soldatelli da Silva

https://lacosfaesa.com.br/2025/06/05/de-norte-a-sul-do-espirito-santo-pequenos-negocios-apostam-no-turismo-da-experiencia-para-fortalecer-o-empreendedorismo-local/

Veículo: Rede Teia

Equipe: Gadiel Oliveira / Eduardo Wolski / Nicole Heinzen / Eduarda Oliveira /

Giovanna Mateus / Maria Elvira Monteiro / Maria Eduarda Benedito /

Maria Eduarda Gonçalves / Júlia Pinheiro / Mateus Vieira / Maria Pohler / Pedro Ferreira / Jéssica Almeida / Camila Basten / Gabriela Sanches / Alice Karvat

Docente orientadora: Katia Brembatti

https://sites.google.com/view/inspiracao-para-empreender

cerrado tocantinense (Universidade Federal do Tocantins / TO)

Veículo: O Calangopress

Autora: Netally Vitória Souza Alves

Docente orientadora: Maria de Fátima de Albuquerque Caracristi

https://ocalangopressuft.com/2025/05/29/mulheres-geram-renda-empreendem-inovam-preservam-a-cultura-e-revigoram-o-cerrado-tocantinense/

Veículo: Canal TV UNEB Seabra

Equipe: Eloisa do Carmo Oliveira / Anna Paula Oliveira

Docente orientadora: Juliana Correia Almeida

https://youtu.be/IL9lKqPdARo?si=kvpUoZkpbk2XBA1y

https://youtu.be/03r_y36NBcQ?si=Hsud5YAbLrsmICLr

