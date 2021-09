Junior Achievement realiza programação de lives para jovens do Amapá e Santa Catarina

Os programas de capacitação e debates são realizados no mês de setembro e objetivam a preparação sociocultural dos jovens para o mercado de trabalho

Anézia Lima

Junior Achievement no Amapá (JA Amapá) em parceria com a Junior Achievement Santa Catarina, promove a live ‘O futuro do trabalho’ com convidados locais e nacionais. O objetivo da live, é repassar conhecimentos sobre educação financeira, preparação para o mercado de trabalho e empreendedorismo. As inscrições podem ser realizadas pelo endereço eletrônico https://linktr.ee/JASCLIVES.

Segundo a gerente executiva da Junior Achievement no Amapá, Nazaré Ataíde, a programação para o mês de setembro foi pensada em conjunto com a JA Santa Catarina, para oportunizar o intercâmbio entre os estados e as diversas perspectivas do mercado de trabalho.

“A programação, traz experiências de profissionais que estão em outros estados. Este intercâmbio de cultura e conhecimento é muito importante para os jovens do Amapá, pois assim, eles têm a oportunidade de conhecer o funcionamento do mercado de trabalho em outros estados e contribuir para as novas conexões que estão surgindo”, explica a gerente executiva da JA Amapá, Nazaré Ataíde.

A parceria entre as organizações proporciona uma programação de cursos e treinamentos para o mês de setembro. São programas on-line e gratuitos, que oferecem conteúdos de alto impacto com a participação de profissionais convidados do mercado.

A programação, é dividida em 2h de live e exercícios pelo Google Forms. Os participantes recebem certificado com reconhecimento nacional e internacional.

Programação

Data: 16.9 – Quinta-Feira

Horário: 8h30 às 10h30

Conectado com o amanhã

Data: 21.9 – Terça-Feira

Horário: 14h às 16h

Meu dinheiro, Meu negócio

Data: 23.9 – Quinta-Feira

Horário: 14h às 16h

Aprender, pra quê?

A JASCLives, ocorreu nesta terça (14), a primeira live do mês em parceria com a Junior Achievement Santa Catarina denominada ‘O futuro do trabalho’ das 8h30 às 10h30, na plataforma Sympla. A Indústria 4.0, as soft skills e o planejamento do futuro foram tema da live. Estiveram como convidados no bate-papo a analista de Recursos Humanos da Rede Angeloni, Samira Cabral M. Benetti; superintendente de TI e SI da Connvert, Fábio Ricardo Santana; coordenadora de Marketing da Domestilar, Rosângela Rabêlo Cruz.

Serviço:

Sebrae no Amapá

Unidade de Marketing e Comunicação

