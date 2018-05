Sebrae e parceiros oferecem serviços gratuitos durante 10ª Semana do MEI

Comemorando 10 anos de realização, a Semana do MEI oferece aos microempreendedores individuais serviços como orientações, palestras, oficinas, consultoria financeira e regularização

Com o tema ‘Dez anos apoiando o seu negócio’, a 10ª Semana do Microempreendedor Individual, promovida pelo Sebrae e parceiros, acontece no período de 14 a 18 de maio, das 8h às 18h, na sede do Sebrae em Macapá. A expectativa é realizar 2.500 atendimentos, 200 nas microempresários para as Oficinas, e duas (2) mil pessoas nas palestras e talk shows.

O objetivo do evento é oferecer ao Microempreendedor Individual soluções educacionais do Sebrae, principalmente por meio de Oficinas SEI e Palestras com orientações sobre os processos de regularização, além da participação de órgãos federais, estaduais e municipais. Serviços de apoio à formalização, baixa e alteração de empresas, atendimento e orientações técnicas, fazem parte da programação.

“A estratégia é reunir num só local, diversos parceiros para potencializar o alcance dos atendimentos, aliado ao uso racional dos recursos, em favor do nosso público alvo, que demonstra aprovação do evento devido a participação massiva nos serviços gratuitos como palestras, Oficinas SEI e orientações técnicas, nas edições anteriores. Tenho certeza que esse ano não será diferente”, disse o diretor-superintendente do Sebrae no Amapá, João Carlos Alvarenga.

Estrutura

A 10ª Semana do MEI possui estrutura pensada na melhor forma de atender os empreendedores amapaenses. O Salão de Eventos Macapá terá um espaço de atendimento composto por 28 guichês, com computadores e cadeiras, divididos entre os serviços do Sebrae e dos parceiros, e ambiente climatizado e confortável.

No Espaço Financeiro, ocorre a 5ª Semana Nacional de Educação Financeira, ação que acontece paralelo a 10ª Semana do MEI. O espaço conta com mesas e cadeiras onde as instituições financeiras Banco do Brasil S.A, Caixa Econômica Federal (Caixa), Banco da Amazônia, Agência de Fomento do Amapá (Afap) e Sistema de Cooperativas do Brasil (Sicoob) estarão à disposição dos microempreendedores para ampliar a ofertar produtos e serviços, e garantir o acesso ao crédito de forma consciente e produtiva.

Em outro auditório acontecem as Palestras e Talk Shows, bem como apresentação dos casos de sucesso de empreendedores locais. O local possui espaço para 200 pessoas sentadas e um palco onde acontece a programação.

Declaração do MEI

Na programação da Semana do MEI, o Sebrae realiza a Semana da Declaração do MEI, onde o Microempreendedor Individual procura a instituição para realizar a Declaração Anual de Faturamento do Simples Nacional (Dasn-Simei). Os atendimentos são realizados por analistas e consultores do Sebrae no Amapá, das 8h às 12h e das 14h às 18h, no hall de entrada da sede do Sebrae.

A Declaração é um dos deveres do MEI para que esteja em dias com a Receita Federal e possa atuar no mercado de forma legal. O prazo final para entrega da Declaração é dia 30 de maio de 2018.

Oficinas SEI

Durante toda a programação da 10ª Semana do MEI são ofertadas 9 Oficinas SEI aos microempresários: SEI Empreender, SEI Atrair, Conquistar e Manter Clientes, SEI Comprar, SEI Crescer, SEI Administrar, SEI Vender, SEI Unir Forças para Melhorar, SEI Controlar Meu Dinheiro, SEI Planejar. O Sebrae também disponibiliza a Oficina Finanças Pessoais.

Palestras

As palestras acontecem de 14 a 18 de maio, das 8h30 às 17h30. Os temas variam entre direitos, deveres e obrigações da formalização, maratona sobre os procedimentos para negociar dívidas, planejar a empresa, controle de finanças, Escrituração Digital E-social, como participar de licitação, linhas de crédito disponíveis para o MEI, a importância dos alvarás para a empresa, entre outros.

Casos de Sucesso

Cinco (5) histórias inspiradoras de empresários amapaenses de pequenos negócios que obtiveram sucesso, são apresentadas durante o evento. Os casos são do Ceará Jardinheiro, Fábio do Coco, Silvia Bordadeira, Felipe Hamburgueria e José Sapateiro.

Parceiros

A 10ª Semana do MEI possui 21 parceiros, entre eles, a Associação do Micro Empreendedor Individual (Amei), Corpo de Bombeiros Militar do Amapá (CBM/AP), Conselho Regional de Contabilidade do Amapá (CRC/AP), Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), Junta Comercial do Amapá (Jucap), Receita Federal do Brasil (RFB), Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz), Empresa Brasileira de Correio e Telégrafos (Correios), Secretaria Municipal de Finanças (Semfi), Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Semduh), Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semam), Coordenação de Vigilância Sanitária (CVS), Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do Amapá (Sescap/Ap), Secretaria Regional do Trabalho e Emprego (SRTE), Banco do Brasil S.A, Caixa Econômica Federal (Caixa), Banco da Amazônia, Agência de Fomento do Amapá (Afap), Federação das Entidades de Empreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Comércio e Serviços do Estado do Amapá (Femicro) e Sistema de Cooperativas do Brasil (SICOOB).

O evento ocorre simultaneamente na capital do estado e nos escritórios regionais de Oiapoque, Porto Grande, Laranjal do Jarí, onde acontecem palestras e oficinas. No Escritório Regional de Santana, são realizadas apenas atendimentos com orientação técnica e diagnóstico da situação dos clientes MEI.

Sebrae nos Municípios

Santana – O Escritório Regional do Sebrae em Santana, está localizado na Avenida Rui Barbosa, nº 1193, bairro Centro. Contato: (96) 3281-2475.

Oiapoque – O Escritório Regional do Sebrae em Oiapoque, está localizado na Rua Santos Dumont, nº 460, bairro Centro (altos da Caixa Econômica). Contato: (96) 3521-1699.

Porto Grande – O Escritório Regional do Sebrae em Porto Grande, está localizado na Rua Gerino Porto, s/nº, bairro Centro.

Laranjal do Jari – O Escritório Regional do Sebrae em Laranjal do Jari está localizado na Avenida Independência, nº 630, Bairro Agreste. Contato: (96) 3621-3397.

Serviço:

