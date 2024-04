Empreendedores do açaí que integram projeto do Sebrae buscarão práticas avançadas do processo produtivo no Pará

Grupo de empreendedores buscam impulsionar a cadeia produtiva do açaí no Amapá, aperfeiçoar conhecimentos para comercialização, industrialização, colheita, manejo de açaízais para a agroindústria, visita a cooperativa renomada e as práticas exemplares

Denyse Quintas

A gestora do Projeto Fortalecimento da Cadeia Produtiva – Açaí do Sebrae no Amapá, Albanize Colares, coordena missão técnica no Pará, no período de 22 a 26, com um grupo de empresários atendidos pela instituição. O objetivo é promover acesso a iniciativas de referências desenvolvidas no Pará, tanto no processo de manejo de açaízais nativos plantio em terra firme, quanto ao processo produtivo na indústria.

“Produtores e batedores conhecerão iniciativas exitosas e histórias de sucesso no Pará que possam ser aplicadas no Amapá. Os empreendedores terão acesso à tecnologia de manejo de açaí de várzea, comercialização, fabricação de polpa, verticalização do caroço do açaí, e visita à indústria de fabricação de máquinas para produção, despolpamento, pasteurização e envase de polpa de açaí”, disse a gestora Albanize Colares.

Empreendedores

Integram a Missão Técnica do Projeto do Sebrae no Amapá – Fortalecimento da Cadeia Produtiva Açaí ao Estado do Pará, os empresários – Antônio Carlos Oliveira (Açaí e Sorvete do Cacá); Edigerson Araújo (Açaiteria Camay Açaí); Robert Araújo (Fábrica Du Açaí); Nilton Cardoso (Açaí do BOB); Amanda Martins (Casa do Açaí); Samira Guedes (Açaí da Sá); Simone Tavares (Açaí do Vila); Nídia Cardoso (Restaurante Guarnição Açaí); Itamar Rodrigues (Produtor Rural – Sítio Jeová Jireh) e Wilton Serrão (Ecoservice).

Serviço:

Sebrae no Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...