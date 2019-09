Crimes virtuais crescem no Amapá; em 8 meses foram 332 ocorrências

Denúncias de crimes virtuais aumentam no Amapá. Só de janeiro a agosto deste ano, a Polícia Civil do Estado recebeu 608 denúncias. Em 2018, foram registradas 332 ocorrências.

Os crimes envolvem pessoas ou grupos que aplicam golpes ou disseminam informações caluniosas pela internet, como o que ocorreu no último domingo (1º) quando um internauta fez publicações ofensivas ao público LGBT e às pessoas com HIV.

Representantes do movimento e do Fórum de ONG/Aids do Amapá protocolaram, na Delegacia-Geral do Estado, um requerimento para que a Polícia Civil investigue os ataques na internet.

O caso está sendo investigado pela 5ª Delegacia de Polícia, que apura crimes contra as minorias.

Segundo a Polícia Civil do Amapá deve ser criada uma delegacia especializada no estado para combater os crimes praticados pela internet.

EBC

Curtir isso: Curtir Carregando...