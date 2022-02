Após invasão à Ucrânia, Rússia toma posse da usina nuclear de Chernobyl, em Pripyat

O exército da Rússia tomou a usina nuclear de Chernobyl, localizada na cidade de Pripyat, de acordo com um conselheiro do gabinete presidencial da Ucrânia. O local se tornou famoso após ser palco do pior acidente nuclear da história, em 1986. Hoje, 35 anos depois, ainda não é uma área segura para que pessoas possam residir devido à radiação.

“É impossível dizer se a usina nuclear de Chernobyl está segura após um ataque totalmente sem sentido dos russos”, disse Mykhailo Podolyak na tarde desta quinta-feira (24). Para ele, “essa é uma das ameaças mais sérias na Europa agora”. Uma nova explosão na usina representaria uma catástrofe para o leste do continente.

Leia mais: Diante do silêncio de Bolsonaro, Mourão diz que Brasil “respeita a soberania da Ucrânia”

“Há vários dados operacionais de que a Federação Russa quer cometer um ato terrorista na usina nuclear de Chernobyl e causar uma catástrofe ambiental poderosa. Isso muda a imagem do que está acontecendo na Ucrânia, está claro que a Rússia não quer só derrubar o governo ou substitui-lo por fantoches – ela quer causara a destruição máxima da Ucrânia”, completou Podolyak.

Através de suas redes sociais, o presidente ucraniano já havia alertado sobre uma possível invasão dos comandados de Vladimir Putin ao local. “Esta é uma declaração de guerra contra toda a Europa”, escreveu Volodymyr Zelensky. Ele concluiu que os soldados “estão dando suas vidas para que a tragédia de 1986 não se repita”.

Russian occupation forces are trying to seize the #Chornobyl_NPP. Our defenders are giving their lives so that the tragedy of 1986 will not be repeated. Reported this to @SwedishPM. This is a declaration of war against the whole of Europe.