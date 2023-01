Tiroteio deixa ao menos 10 mortos em Monterey Park, na Califórnia

Segundo a polícia, o atirador fugiu do local, mas foi encontrado morto dentro de uma van de carga

Pelo menos 10 pessoas foram mortas e outras 10 ficaram feridas em um tiroteio em uma boate em Monterey Park, Califórnia, segundo o Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles.

O atirador fugiu do local, mas foi encontrado morto dentro de uma van de carga. A motivação do ataque ainda não está clara.

“Há pelo menos 10 vítimas adicionais que foram transportadas para vários hospitais locais e estão listadas em várias condições, de estável a crítica”, acrescentou Meyer.

O tiroteio aconteceu perto da área do festival do Ano Novo Lunar de Monterey Park, que estava programado para acontecer até as 21h (horário local) de sábado (21), na Garvey Avenue, entre as avenidas Garfield e Alhambra.

De acordo com a Casa Branca, o presidente Joe Biden e a vice-presidente, Kamala Harris, foram informados sobre o ataque. O FBI investiga o tiroteio.

