Forças ucranianas avançam a leste de Kiev e russos recuam

Tropas ucranianas estão recapturando cidades a leste de Kiev, e forças russas que tentam tomar a capital estão recorrendo a linhas de abastecimento sobrecarregadas, disse o Reino Unido nesta sexta-feira (25). Essa é uma das indicações mais fortes até agora de mudança de rumo na guerra.

Prefeito de município a leste de Kiev disse que tropas ucranianas recapturaram uma vila próxima e milhares de civis estão deixando a área, respondendo a um chamado das autoridades para sair do caminho do contra-ataque.

Um mês depois da invasão, as tropas russas não conseguiram capturar nenhuma grande cidade ucraniana. A ofensiva, que os países ocidentais acreditavam ter como objetivo derrubar rapidamente o governo do presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, foi barrada nas entradas de Kiev.

Em vez disso, as tropas russas estão bombardeando, cercando e sitiando cidades ucranianas e devastando áreas residenciais, o que provocou a retirada de cerca de um quarto dos 44 milhões de habitantes de suas casas.

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Joe Biden, visitará a Polônia para ver de perto a crise dos refugiados, com 3,6 milhões de ucranianos fugindo para o exterior.

As linhas de batalha perto de Kiev estão congeladas há semanas com colunas blindadas russas ameaçando a capital a partir do noroeste e do leste. Mas em atualização da inteligência nesta sexta-feira, o Reino Unido descreveu uma contraofensiva ucraniana que empurrou os russos para o leste.

“Os contra-ataques ucranianos e as forças russas, recuando para linhas de abastecimento sobrecarregadas, permitiram à Ucrânia reocupar cidades e posições defensivas até 35 quilômetros a leste de Kiev”, segundo a atualização britânica.

Volodymyr Borysenko, prefeito de Boryspol, município onde fica o principal aeroporto da região de Kiev, disse que 20 mil civis deixaram a área, respondendo a um pedido de retirada para que as tropas ucranianas pudessem empurrar os russos ainda mais para trás.

As forças ucranianas recapturaram uma vila das tropas russas no dia anterior, entre Boryspol e Brovary, e teriam avançado mais, mas pararam para evitar colocar civis em perigo, acrescentou.

Na outra frente principal perto de Kiev, a noroeste da capital, as forças ucranianas tentam cercar as tropas russas nos municípios adjacentes de Irpin, Bucha e Hostomel, reduzidos a ruínas por intensos combates nas últimas semanas.

Em Bucha, 25 quilômetros a noroeste de Kiev, um grupo de soldados ucranianos armados com mísseis antitanque cavava trincheiras profundas para defender suas posições na linha de frente.

