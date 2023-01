Como criar um Logotipo com aparência profissional gratuitamente usando um Logo Maker

Como as pessoas percebem as informações visuais com mais eficácia, às vezes um logotipo de uma empresa pode dizer mais sobre uma empresa do que um artigo introdutório na página inicial.

O americano médio já vê mais de 16.000 anúncios por dia! Curiosamente, estamos seguindo o mesmo caminho. Veja quantas empresas você vê todos os dias e cada uma tem seu próprio logotipo, uma marca distintiva que pode identificar essa empresa e lhe dizer o que ela faz.

Para criar um logotipo, há algumas coisas diferentes a considerar, e leia como fazer isso em nosso artigo sobre Turbologo!

O que é uma logomarca?

O logotipo certo é parte da marca de uma empresa, o que aumenta o reconhecimento da empresa aos olhos dos clientes e transmite os valores daquela empresa. Um logotipo tem o objetivo de indicar de forma breve e sucinta aos clientes o que é esta empresa: quais serviços ela presta, quais bens ela produz.

No entanto, um logotipo legal não é o objetivo, muito mais importante é a qualidade do produto. Mas um logotipo de baixa qualidade pode estragar a impressão que os clientes têm da empresa. Portanto, aprenda agora mesmo como fazer uma logomarca apropriada da empresa.

Como criar uma logomarca da empresa?

Desenhe-o você mesmo

Tendo aprendido as classificações dos logotipos por estilo, forma, e tendo considerado os logotipos de marcas famosas, você pode facilmente entender como você vê o logotipo de sua empresa.

Portanto, desenhe o que você acha que será mais apropriado para seu logotipo, use a fonte apropriada, cor, imagem, forma, aparência. Depois de desenhar seu logotipo, você verá se ele está repleto de detalhes desnecessários e o afinará.

Encomenda de um freelancer

Se você não tem absolutamente nenhuma idéia, então encomende o pedido com o desenho do logotipo freelance. Para fazer isso, você deve colocar uma tarefa no projeto do logotipo freelance, escrever todos os seus desejos, contar sobre a empresa, suas atividades. A clareza com que você elabora os termos de referência dependerá do sucesso de todo este evento.

Ao selecionar o executor de sua tarefa, não se esqueça de perguntar se o executor tem experiência semelhante e se ele pode demonstrar os logotipos em cujo desenvolvimento ele esteve envolvido. Em seguida, chegue a um acordo sobre uma linha de tempo e monitore a tarefa.

Mas este método está repleto de desvantagens, como o não cumprimento do prazo, além disso, o raro projetista pode entrar no assunto com seu desenvolvimento. E também precisará monitorar constantemente o freelancer, porque os freelancers são essencialmente – artistas livres e às vezes não podem calcular seus prazos para a entrega do projeto.

Encomenda a partir de um estúdio de design

Este é um processo caro e demorado que pode se arrastar por meses. O princípio de trabalhar com um estúdio de design é o mesmo que com um freelancer – você elabora os termos de referência e começa a trabalhar, apenas o gerente da empresa irá gerenciar o projeto, ele também irá monitorar o executante.

Usar geradores on-line

Hoje existem programas especiais que criam um grande número de logotipos por forma, estilo, cor, por indústria e por campo de atividade. Você só precisa escolher os elementos necessários e fazê-los, e o próprio programa fará todo o trabalho por você. Que tipo de programas são estes? Por exemplo, o Turbologo.

Este programa pode funcionar de graça, por uma taxa e condicionalmente gratuito. Portanto, se você precisa de um logotipo de alta qualidade, é melhor escolher uma versão paga. Em qualquer caso, será mais barato para você do que trabalhar com um estúdio de design.

Use programas gráficos: Adobe Illustrator, Inkscape, Photoshop

Se você é um usuário confiante de programas gráficos e não gosta de desenhar à mão, então é claro, use os programas para criar imediatamente o design desejado.

Assim, usando as dicas sugeridas sobre como criar um logotipo, você será capaz de fazer o trabalho por conta própria e economizar muito dinheiro e tempo.

Conclusão

Criar um logotipo – a tarefa não é difícil, mas requer que você tenha certas habilidades e estudo cuidadoso de todos os componentes. Se você duvida de suas próprias habilidades, há muitas outras ferramentas disponíveis hoje que podem ajudá-lo a obter um ótimo logotipo. Por exemplo, desenhando um emblema no gerador de logomarcas Logoturbo. Bem-vindo ao Logoturbo.

