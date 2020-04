CEA anuncia mudanças na geração da fatura de energia para o mês de abril

Serviços de faturamento podem ser feitos pelo Call Center da CEA, pelo número 116.

A Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA) informa aos consumidores que haverá mudanças no processo de geração da fatura de energia para o mês de abril. O documento poderá ser gerado de duas maneiras: pelo envio da leitura do medidor ao call center, através do número 116, ou pelo WhatsApp do faturamento (96) 98414-0855. A fatura ainda pode ser gerada com base no consumo médio do usuário nos últimos meses.

As mudanças ocorrem em cumprimento à resolução n° 878/2020 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que instituiu medidas de combate ao novo coronavírus (Covid-19) em todo país. Entre elas estão a suspensão do corte, da leitura e do atendimento presencial nas unidades das companhias. Estas medidas podem vigorar para os próximos meses.

A CEA orienta que os consumidores acessem a fatura de energia pelos canais digitais: no site www.cea.ap.gov.br e call center. O documento pode ser enviado ao e-mail do consumidor e ainda ter o código de barra enviado via SMS para pagamento.

Pagamento da fatura

Em relação ao pagamento, o consumidor pode fazê-lo das seguintes formas: agendamento via débito automático em conta corrente; pagamento digital pelos aplicativos de Internet Banking, nos caixas eletrônicos e nas Casas Lotéricas, obedecendo as regras de funcionamento destes locais.

Economia de energia

Neste período de quarentena é essencial que o consumidor busque práticas de consumo consciente de energia para economizar na hora de pagar a conta. Embora neste mês a bandeira tarifária seja verde (não há custos adicionais na fatura), é necessário bom senso em relação aos hábitos diários.

A Companhia orienta os consumidores que continuem praticando economia de energia e fiquem em casa neste período.