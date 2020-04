COVID-19: Amapá chega a 107 casos confirmados

Agora são 107 casos confirmados, 525 descartados e 670 suspeitos em investigação.

O Governo do Amapá atualiza nesta quarta-feira, 8, o boletim informativo sobre a situação do novo coronavírus no estado. Agora são 107 casos confirmados, 525 descartados e 670 suspeitos em investigação.

Do número total, 23 já foram curados e dois pacientes morreram. As informações foram atualizadas junto ao Ministério da Saúde (MS).

Dos 56 novos casos confirmados, 48 são de Macapá e 8 em Santana. Além da capital, que tem agora 95 casos, os municípios que confirmaram pessoas coma doença são Santana, agora com 11 casos, e Oiapoque, com 1 caso.

Por município, os números de casos suspeitos, são:

Macapá: 530

Santana: 96

Calçoene: 10

Cutias do Araguari: 01

Laranjal do Jari: 02

Oiapoque: 11

Pedra Branca do Amapari: 03

Porto Grande: 05

Serra do Navio: 09

Vitória do Jari: 03

Os dados são do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL/AP) e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), que auxiliam o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COESP) – dispositivo criado pelo Governo do Amapá para gerenciar a crise de COVID-19 no estado.

O número de casos suspeitos será atualizado no 2º Boletim Informativo, previsto para as 19h desta quarta-feira.

