Operação Amapá Verde: Governo do Estado ativa nova base em Pedra Branca do Amapari para combater aumento da estiagem

Com a ação, agora são 12 bases instaladas em áreas estratégicas para reforçar o combate às queimadas.

O Governo do Estado inicia nesta quarta-feira, 11, o quinto ciclo da Operação Amapá Verde, que neste mês, pelo aumento da estiagem, ganha o reforço de mais 65 militares com a ativação de uma base avançada de combate a incêndios florestais montada no município de Pedra Branca do Amapari.

Com a ação, o Amapá soma 12 espaços instalados em áreas estratégicas no interior do estado para trabalhos preventivos e operacionais, reforçando o combate às queimadas. Além disso, 40 bombeiros que participaram de um curso de conhecimento florestal estão distribuídos nos locais.

“Este é um período em que a estiagem, conforme os estudos meteorológicos, vai estar muito elevada, que compreende a segunda quinzena de setembro até o mês de outubro, então reforçamos nossas bases com nossos militares em campo”, frisou o coordenador da operação, capitão Leandro Dias.

Desde o dia 1º de agosto, quando iniciou a Amapá Verde, até esta terça-feira, 10, a ação registrou e combateu 17 ocorrências, entre pequenos focos e incêndios florestais que poderiam chegar a grandes proporções.

Foram feitos, ainda, 151 monitoramentos em áreas de risco. Em relação às atividades preventivas, que contam com palestras educativas em escolas, centros de convivência comunitária e visitas residenciais, foram realizadas 291 ações, alcançando um total de 6.468 pessoas.

Operação Amapá Verde

A Operação Amapá Verde é um conjunto de ações desenvolvidas pelo Governo de Estado para prevenir e combater crimes ambientais e incêndios em vegetação no período de estiagem. A ação está na 7ª edição e faz parte da Operação Protetor dos Biomas, do Governo Federal.

A frente ostensiva, com mais de 700 membros da corporação, tem 13 ciclos de 10 dias cada, com cinco militares por equipe. A programação das atividades operacionais deve acontecer até o dia 11 de dezembro.

As bases avançadas de atuação foram instaladas nos municípios de Oiapoque, Porto Grande, Laranjal do Jari, Vitória do Jari, Calçoene, Amapá, Mazagão/Maracá, Tartarugalzinho, Cutias, Ferreira Gomes, Itaubal e Pedra Branca do Amapari.

Este ano, as missões do Corpo de Bombeiros utilizam pela primeira vez sopradores costais, equipamentos eficazes para dar suporte aos militares no combate aos incêndios e focos. As ações de combate começaram a se intensificar no 3° ciclo, que iniciou no dia 21 de agosto, com monitoramento remoto e presencial, e também com maior atuação nos incêndios em vegetação devido ao aumento da estiagem nos municípios de todo o Amapá.

Denuncie

Ao avistar um foco de queimada, a primeira ação do cidadão deve ser ligar para os telefones de emergência: 193, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e 190, Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes). Por esses canais, a população também pode denunciar incêndios criminosos nas vegetações e matas.

