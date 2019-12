Incêndios florestais atingem a Austrália e elevam poluição urbana

Em Sydney, fumaça causa disparos de detectores de incêndio

A região leste da Austrália e principalmente a cidade de Sydney, estão hoje cobertas hoje (10) por uma nuvem de fumaça tóxico causada por incêndios florestais, alimentados por um clima “extremo”, segundo disseram as autoridades locais.

Em Sydney, a cidade mais populosa do país, os gases provocaram os disparos de detectores de incêndio, levando os bombeiros a ir a diversos prédios.

Uma regata foi interrompida pelos organizadores por conta das condições descritas como “muito perigosas”.

“A fumaça causada pelos incêndios é tão forte no porto que não se consegue ver nada, por isso é muito perigoso”, disse o porta-voz de Sydney Solas, Di Pearson.

Algumas ligações marítimas foram canceladas e, nas escolas, as crianças ficaram confinadas ao interior dos edifícios durante os intervalos.

O Departamento de Meteorologia australiano informou que a qualidade do ar em Sydney atingiu hoje um nível perigoso, em razão da densa camada de fumaça proveniente dos incêndios florestais.

“Os ventos fracos e a fumaça abundante diminuíram os níveis de visibilidade em Sydney e arredores e a qualidade do ar é agora considerada perigosa” para a saúde, disseram as autoridades australianas.

Além de Sydney, outras cidades como Camberra excederam os níveis de poluição, geralmente registrados em outras cidades asiáticas que acusam frequentemente níveis elevados de poluição, de acordo com o Índice Mundial de Qualidade do Ar.

No estado de New South Wales, cuja capital é Sydney, as autoridades registraram hoje 80 incêndios ativos, dos quais 35 estão sem controle.

Desde 1º de julho passado, os incêndios causaram seis mortos, destruíram centenas de casas e 13 mil quilômetros quadrados de terra em toda a Austrália.

