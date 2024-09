Mais de 2,5 toneladas de alimentos são arrecadas no ‘Troque e Pesque’ durante a 53ª Expofeira do Amapá

Cerca de 2,7 mil pessoas passaram pelo tanque fixo do Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá.

Aliar diversão e ainda ajuda o próximo foi o foco do “Troque e Pesque” promovido dentro da 53ª Expofeira do Amapá, realizada pelo Governo do Estado. A programação arrecadou ao longo de 11 dias de feira, cerca de 2,8 toneladas de alimentos para serem distribuídos às entidades beneficentes.

Coordenado pela Secretaria de Pesca e Aquicultura, mais de 2,7 mil pessoas passaram pelo tanque fixo do Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá. Para participar, era preciso doar um quilo de alimento não perecível, exceto sal, que dava direito à pescaria.

Para atender a demanda do público, o espaço recebeu três toneladas de peixes da espécie tambaqui, sendo que uma tonelada foi colocada especificamente para os dois últimos dias de programação, que incluiu o “Domingo da Família”, no dia 8, marcando o encerramento da Expofeira.

Todo o alimento arrecadado está sendo distribuído para entidades que atuam com pessoas em vulnerabilidade. Parte dos alimentos já foram doados para o Centro de Reabilitação Nova Aliança com Deus, no município de Mazagão, Lar Betânia e Casa da Hospitalidade, ambas no município de Santana.

O secretário estadual de Pesca, Paulo Nogueira, destacou que a população atendeu o chamado da organização e participou de maneira intensa da ação.

“Durante a Expofeira, o Troque e Pesque foi um sucesso, incentivou o entretenimento e a diversão em família, mas trabalhou também a parte social, beneficiando instituições com notório trabalho filantrópico do Estado. Foi uma grande oportunidade para juntos, ajudarmos a quem precisa”, avaliou o gestor.

