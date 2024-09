No Norte, apenas 31% acreditam ter alcançado a independência financeira, aponta pesquisa da Serasa

· Estudo inédito investiga qual o conceito de independência financeira no país.

· 77% dos brasileiros se dizem “distantes” da independência financeira.

· 65% dos que se consideram independentes revelam que a conquista ocorreu entre os 18 e 30 anos.

· 87% descrevem que a sonhada independência promove uma “sensação de liberdade e segurança”.

· Entre os sem autonomia, quitar dívidas (41%), conseguir emprego (25%) e conseguir investir (24%) são as principais metas para alcançar a independência.

· 49% dos consumidores que dependem economicamente de alguém admitem “sentir culpa” pela situação incômoda.

No mês em que o Brasil celebra a Independência, a Serasa divulga estudo que traça um diagnóstico da autonomia financeira do brasileiro. Segundo o levantamento inédito produzido pelo Instituto Opinion Box, apenas 35% dos consumidores se consideram independentes quando a pauta trata de finanças pessoais. Na região Norte, esse dado cai para 31,2%.

Para os entrevistados, os primeiros passos para alcançar este patamar são conseguir pagar as próprias contas em dia (48%), ter os gastos planejados e organizados (48%) e conseguir pagar as dívidas de forma segura (34%). No Norte as pessoas consultadas também consideram a independência quando conseguem pagar as contas em dia (51,2%), ter os gastos planejados (46%) e conseguir pagar as dívidas de forma segura (40,5%).

O caminho para a independência

Ao analisar a pequena parcela de público que se considera independente financeiramente no país, 44% afirmam que a conquista aconteceu entre os 18 e os 24 anos – para 21%, entre os 25 e os 30 anos, e 5% declaram que já eram independentes financeiramente antes mesmo dos 18 anos. E 46% desse público mais independente admite que a chamada independência os estimulou a contrair dívidas.

“Os dados mostram que, para a maior parte dos brasileiros, essa sensação de autonomia chega junto com a inserção no mercado de trabalho, uma promoção profissional ou coincide com o período de mudança da casa dos pais”, traduz Thiago Ramos, especialista da Serasa em finanças pessoais. “A chamada independência, por sua vez, demanda cautela e exige cuidados necessários sobre o que fazer com os primeiros salários, como organizar as novas contas básicas e como utilizar a obtenção de crédito da forma mais consciente possível”.

Na região Norte os marcos apontados foram o primeiro emprego (28,1%), quando se tornaram mãe e pai (26,4%), saída da casa dos pais (17,5%) e promoção no trabalho (10%).

Realidade para poucos, sonho para muitos

Ainda de acordo com o levantamento, 77% dos brasileiros afirmam que a independência financeira é uma “realidade distante” para boa parte da população. O mesmo acontece na região Norte, com mais 70% das pessoas afirmando que a independência financeira ainda é algo distante. Entre aqueles que ainda são dependentes de alguém para arcar com suas despesas, 49% admitem sentir culpa por estar nesta situação, e 43% temem nunca conseguir sair dela.

Para quem ainda não conseguiu alcançar a almejada independência, metas como quitar as dívidas (41%), conseguir um emprego (25%) e ter um investimento (24%) estão entre as prioridades.

No Norte a tendência é a mesma. Conseguir emprego aparece como principal meta (35%) seguido de quitar dívidas (33%) e conseguir crédito (32%).

“A independência financeira precisa de planejamento financeiro, controle do orçamento e informações suficientes para tomar decisões assertivas”, explica Thiago. “Uma planilha ou o bom e velho caderninho de anotação são ferramentas que podem contribuir para a liberdade em relação aos gastos. A Serasa, por exemplo, oferece a funcionalidade ‘Minhas Contas’, que permite a transação de qualquer boleto registrado no CPF do consumidor, auxiliando na organização do orçamento e emitindo alertas antes do vencimento para evitar a inadimplência decorrente desses atrasos”.

A função gratuita já está disponível no aplicativo da Serasa. Para saber mais sobre os benefícios do Minhas Contas e como habilitar o serviço, acesse: https://www.serasa.com.br/carteira-digital/minhas-contas/.

Metodologia

O levantamento contou com 1.200 respondentes (52% mulheres e 48% homens) de todas as regiões do Brasil, de 18 a 60 anos ou mais. Para conferir o relatório completo, acesse: https://www.serasa.com.br/blog/independencia-financeira/.

