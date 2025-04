Com apoio do Governo do Amapá, Ciclo do Marabaixo 2025 celebra o centenário de Tia Biló em Macapá

O Governo do Amapá e os festeiros coordenadores dos grupos culturais promovem o lançamento oficial do Ciclo do Marabaixo 2025, na quarta-feira, 9. Neste ano, a programação tem como tema o centenário de Benedita Guilherma Ramos, a Tia Biló, matriarca do marabaixo do Laguinho e falecida em 2021, aos 96 anos.

O evento inicia no “Sábado de Aleluia”, em 19 de abril e segue até o “Domingo do Senhor”, em 22 de junho. As rodas de marabaixo serão realizadas nos barracões Associação Raimundo Ladislau, Associação Zeca e Bibi Costa, Santíssima Trindade da Casa Grande, União Folclórica de Campina Grande, Berço do Marabaixo, Marabaixo do Pavão e Raízes da Favela Dica Congó.

Pelo terceiro ano consecutivo, também é aberta a Central do Ciclo do Marabaixo, espaço montado no Centro de Cultura Negra, no Laguinho. Nos dias 11 e 12 de abril, o local será uma vitrine do que os grupos realizam nos barracões durante o Ciclo.

Para este ano, também serão anunciados dois eventos esportivos, a primeira edição do projeto “Marabaixando entre Versos e Ladrões pelas plataformas digitais”, o lançamento de uma revista e um documentário através do projeto “Pretas do Marabaixo”, e um edital de credenciamento das festas tradicionais de marabaixo.

Local: Barracão do Mestre Pavão

Data: 09/04/2025 às 9h0

Endereço: Avenida José Tupinambá, nº 1160, bairro do Laguinho

