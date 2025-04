Sebrae lança Programa Agentes de Mercado que conecta empreendedores com compradores

Voltado exclusivamente para microempresas, empresas de pequeno porte, artesãos, produtores rurais, compradores de todos os portes e setores com CNPJ ativo, o programa romperá barreiras comerciais

Fernanda Oliveira

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), por meio do Projeto Central de Soluções de Mercado e Sustentabilidade, realiza o Lançamento do Programa Agentes de Mercado. O objetivo do programa é conectar empreendedores a novos compradores e superar barreiras comerciais. O evento acontece na Sede do Sebrae, no Salão de Eventos Macapá, na sexta, 14 de abril, às 19h.

Para a gestora do Projeto Central de Soluções de Mercado e Sustentabilidade, Thaís Almeida, programa é uma ferramenta de aumento de faturamento, e o lançamento é uma excelente oportunidade para fazer adesão e conhecer a estratégia e etapas da solução.

“Como consequência direta, a gestão e as práticas comerciais das micro e pequenas empresas elevam-se a um novo patamar de profissionalismo; além disso, o programa capacita o empreendedor com o conhecimento aprofundado sobre seu público-alvo, com estratégias de vendas altamente personalizadas e de maior impacto. Esse processo culmina na aplicação da inteligência comercial e permite a troca de experiências valiosas e a identificação de novas oportunidades de negócios”, disse a gestora Thaís Almeida.

Programa

O Programa Agentes de Mercado foi criado para fortalecer o ecossistema empreendedor, oferecer um suporte direcionado para a expansão comercial das Micro e Pequenas Empresas (MPEs). A iniciativa visa qualificar os pequenos negócios com ferramentas inovadoras de vendas, compartilhamento de conhecimentos essenciais em estratégias eficazes e fomento do ambiente colaborativo através de networking.

A ação é uma estratégia para impulsionar o crescimento comercial no Amapá, por meio do auxílio na expansão comercial, suporte para o reposicionamento estratégico das empresas, capacitação do empreendedor para ter conhecimento aprofundado sobre o público-alvo do negócio, possibilita a criação de estratégias de vendas personalizadas, aplicação eficaz de inteligência comercial, otimização da identificação de oportunidades e a conversão em prospecções em resultados duradouros.

A jornada do programa é dividida em quatro etapas: planejamento, embarque, prospecção e encerramento, com um total de 34 passos. O Agentes de Mercado conta com cinco encontros, dois acolhimentos empresariais e um ciclo de aproximações. O primeiro encontro é uma apresentação do programa, preenchimento do cadastro e diagnóstico; o segundo, é uma devolutiva do diagnóstico realizado, trilha de qualificação e o termo de adesão; no terceiro encontro, acontece a construção da trilha de expansão do negócio e previsão de vendas; no quarto, é a preparação para as aproximações; e por fim, o quinto, é a análise de resultado de faturamento. O primeiro encontro empresarial será uma palestra de orientação para os participantes e o segundo é a elaboração da trilha de expansão comercial. E o ciclo de aproximações será o agendamento e a aproximação com potenciais compradores.

Coordenação

O Programa Agentes de Mercado é coordenado pelo gerente da Unidade de Soluções Inovadoras e Competitivas do Sebrae (Unic), Bruno Castro, e pela gestora do Projeto Central de Soluções de Mercado e Sustentabilidade, Thaís Almeida.

Programação

Data: 14.4.2025 – Sexta-Feira

Local: Sede do Sebrae – Salão de Eventos Macapá

Hora: 19h – Networking: Comece a noite expandindo a sua rede de contatos e parcerias

Hora: 20h – Palestra: Aumente suas vendas e conquiste novos mercados. Descubra como a sua empresa pode identificar novas oportunidades e expandir seu alcance. A palestra será conduzida pelo Especialista Jorge Sampaio, que compartilhará insights valiosos e estratégias práticas

Hora: 20h45 – Lançamento do Programa Agente de Mercado: Saiba como aderir ao Programa e aproveitar todos os benefícios que ele oferece. Receba orientações detalhadas sobre como iniciar sua jornada de transformação e maximizar seus resultados

Hora: 21h – Happy Hour.

Serviço:

Sebrae no Amapá

Unidade de Marketing e Comunicação

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...