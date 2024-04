MPF abre inscrições de seleção de estagiários dos cursos de direito e comunicação social

Inscrições vão até 21 de abril; provas estão previstas para 12 de maio

O Ministério Público Federal (MPF) no Amapá abriu, nesta terça-feira (9), inscrições de seleção de estagiários de nível superior para atuação na sede do órgão em Macapá (AP). São duas vagas imediatas para o curso de direito e uma para comunicação social – jornalismo ou publicidade e propaganda – além de cadastro reserva nas duas áreas. As inscrições iniciais devem ser feitas pelo link disponível na página da seleção, em www.mpf.mp.br/ap, até 21 de abril. As provas objetivas e discursivas estão previstas para 12 de maio.

Após a inscrição preliminar, os candidatos devem estar atentos para confirmar a inscrição entre os dias 22 e 28 de abril. A confirmação deve ser feita com o envio, por e-mail, da documentação prevista no item 8 do edital. O candidato que não apresentar os documentos no período determinado não terá a inscrição efetivada. O edital com todas as regras da seleção está disponível na página da seleção, espaço em que pode ser feito o acompanhamento de todas as fases do processo seletivo.

Pela jornada de estágio de 20 horas semanais, os estagiários terão direito a bolsa-auxílio no valor de R$ 1.027,82 e auxílio-transporte de R$ 11,58 por dia estagiado. Estagiários do MPF também têm direito a seguro contra acidentes de trabalho e 30 dias de recesso remunerado por ano. O estágio tem duração de até um ano, podendo ser estendido até a data da colação de grau do estagiário, no prazo máximo de dois anos.

Assessoria de Comunicação Social

Ministério Público Federal no Amapá

