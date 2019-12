Balcão de Oportunidades marca presença na Feira de Negócios em Santana

A atividade proporciona à integrantes do Projeto Jovem Descolado a chance do primeiro emprego

Márcia Fonseca

Alunos do Projeto Jovem Descolado, participam no próximo fim de semana, do Balcão de Oportunidades, durante a 5ª edição da Feira de Negócios em Santana. A programação acontece no sábado (7), a partir das 15h, na Quadra da Escola Estadual Augusto Antunes, no centro do município. A ação visa proporcionar aos jovens, orientação empresarial, vocacional, para estágio e oportunidades de emprego.

Durante o evento, são esperadas a participação de 100 jovens. O Balcão é uma realização do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), que apresenta os participantes do Programa Jovem Descolado, às empresas que estarão presentes na Feira de Negócios.

“Nós utilizamos uma metodologia onde são feitas a análise do perfil comportamental, com dinâmicas onde os jovens colocam em prática os conhecimentos que adquiriram durante o programa. As empresas farão o observatório e após esse momento, os jovens poderão distribuir os currículos às empresas que sentirem interesse”, explicou a gestora do Projeto Jovem Descolado no Sebrae, Thaís Tabosa.

Empresas

Para o Balcão de Oportunidades, foram convidadas mais de 30 instituições empresariais de diversos segmentos, entre eles, as lojas Jumbinha, Capricho Modas, Rio Jeans Basic, Estilosa Moda Íntima, Tkt Informática, Comercial Tork, Óticas Diniz, Pgb Seguros, Wizard By Pearson, Unicesumar, Hadassa Viagens e Turismo, Casa do Criador, Minasol Energia Solar, Faculdade Madre Tereza, Salão Aquarius, Gnex Telecom, Filtramais, Clinica Ultramed, Otc Consultoria, Rb Makeup, Mais Crédito, Nilce Modas, Pet Shop Bicho Mania e Center Kennedy, Pastelândia, Chocotitas, Chopp da Vovó, Rustic Hamburgueria, Pizza Ibiis e Haus Bier.

Parceiros

O evento integra a Feira de Negócios em Santana, que ocorre no período de 6 a 8 de dezembro e conta com a parceria do Governo do Estado através das secretarias de Inclusão e Mobilização Social (SIMS); da Juventude (Sejuv); dos Povos Indígenas (SEPI), Extraordinária de Políticas para os Povos Afrodescendentes (Seafro); Extraordinária de Políticas para Mulheres (SEPM).

Programação

Local: Escola Estadual Augusto Antunes

Endereço: Rua Salvador Diniz, Centro – Santana/AP

Dia: 6 de Dezembro – Sexta-Feira

Hora: 18h – JF Studio de Dança (Prof. Rodrigo)

Hora: 19h – Banda de Música do Corpo de Bombeiros

Hora: 20h – Abertura – Diretoria Executiva do Sebrae

Hora: 20h20 – Companhia de Dança Arlete Carvalho

Hora: 21h – Marcelle Fernandes – Teclado e Voz

Dia: 7 de Dezembro – Sábado

Hora: 15h – Balcão de Negócios

Hora: 18h30 – Grupo Estrela Santanense – Dança Folclórica

Hora: 19h – Companhia de Dança Arlete Carvalho

Hora: 20h – DJs na Pista Desfile Moda Casual

Hora: 21h – Ramon Panoli – Violão e Voz

Dia: 8 de Dezembro – Domingo

Hora: 18h – Companhia de Dança Arlete Carvalho

Hora: 18h30 – Grupo Estrela Santanense – Dança Folclórica

Hora: 19h – Dance Amapá – Apresentação Fitness Axé e Zumba (Prof. Geremias)

Hora: 20h – DJs na Pista Desfile Moda Casual

Hora: 21h – Rogério & Cia.

