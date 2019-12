Boticário apresenta a maior oferta de kits de Natal da história

Com 80 opções exclusivas, marca traz a melhor escolha de presente para quem você ama. A cada kit de Natal ou Eau De Parfum vendido, o Boticário doa um valor para Instituições

Pensando nesse momento, o Boticário neste Natal está realizando a maior oferta de presentes, com 80 opções, para presentear a todos que fizeram a diferença durante o ano. E como forma de doar ainda mais amor, a marca traz também o “Compre e Doe” em que, a cada Kit de Natal ou Eau de Parfum vendido, o Boticário doa um valor para Instituições, como, o Instituto de Apoio a Crianças e ao Adolescente com Doenças Renais (ICRIM), Hospital Santa Casa e ao Hospital Infantil Darcy Vargas, que tratam de pessoas que precisam ser transplantadas.

Uma das sugestões do Kit de Natal desse ano, são os presentinhos para não deixar ninguém de fora, no valor de R$19,90. “Entendemos que o presentear é um ato de amor, o amor em suas mais variadas formas. Todo o Natal é a mesma coisa, as pessoas ficam em dúvida na hora de comprar um presente bacana para quem fez a diferença em suas vidas, seja aquele amigo que acompanhou suas conquistas, até a professora que participou de todo o processo de desenvolvimento do seu filho. Nesse ano ampliamos os nossos kits de Natal para atender essa demanda do consumidor na hora de escolher o presente. Temos kits de R$19,90 a R$289,00 para todas as opções de entrega. Ao entrar em uma das nossas lojas vai ser impossível o consumidor não encontrar uma lembrança que satisfaça quem se ama”, relata Marina Martins, gerente de marketing.

Entre as sugestões de presentear, está o Malbec, conhecido por trazer produtos fabricados em álcool vínico, que conta com um kit de ferramentas, além quatro produtos da linha. O Lily, além dos clássicos da marca, vem com um porta-joias. Já o Floratta Blue possui um nécessaire. E para os amantes de música, o Egeo Dolce, que traz uma fragrância oriental gourmand combinada com marshmallow, sorvete de framboesa, algodão-doce e baunilha, traz um fone de ouvido exclusivo no kit.

“Esse é o primeiro Natal do Boticário sob o guarda-chuva do amor e estamos muito felizes em realizar uma campanha na qual nossos consumidores poderão ressonar de alguma forma o sentimento de doação. É um momento único em nossa sociedade. Hoje as pessoas se preocupam com o impacto social e ambiental do consumo e não querem mais simplesmente o produto pelo produto” completa Marina Martins.

Os kits especiais já estão disponíveis em todas as lojas pelo Brasil, revendedoras e e-commerce (www.oboticario.com.br).

SUSTENTABILIDADE

*Quando a seu produto acabar, você pode colaborar com o maior programa de logística reversa do país: o Boti Recicla. Todas as mais de 3.700 lojas da marca estão preparadas para direcionar esse resíduo para as quase 35 cooperativas homologadas, que fazem a seleção e a reciclagem dos materiais. Trata-se do maior programa de logística reversa em pontos de coleta do País. Pelo programa, todas as embalagens vazias são recolhidas, descaracterizadas e encaminhadas para cooperativas de catadores e parceiros locais, que gerenciam os resíduos. A ação visa à redução dos impactos ambientais e envolve consumidores, franqueados, consultores, colaboradores e fornecedores.

Um exemplo prático dessa preocupação é o uso de vidro reciclado na confecção de itens que decoram as lojas-ânfora, o novo conceito de loja do Boticário, atualmente presente no Rio de Janeiro, em Curitiba, Fortaleza, Salvador e São Paulo. Essas peças decorativas fecham o ciclo do vidro, que é o resultado do recolhimento de frascos pós-consumo.

Serviço:

Kit Malbec

Preço: R$259,90

• Malbec desodorante colônia, 100 ml

• Antitranspirante desodorante aerossol, 75 g

• Malbec Club sabonete líquido, 250 ml

• Malbec Club creme para barbear, 150 g

• Kit de ferramentas (13,5 x 8 x 3,5 cm)

Kit Lily

Preço: R$289,90

• Lily eau de parfum válvula, 75 ml

• Creme acetinado desodorante hidratante corporal, 75 g

• Creme hidratante desodorante para mãos, 50 g

• Lily eau de parfum spray, 10 ml

• Porta-joias (18 x 15 x 4,5 cm)

Kit Floratta Blue

Preço: R$169,90

• Floratta Blue desodorante colônia, 75 ml

• Creme desodorante hidratante corporal, 200 ml

• Creme desodorante hidratante para mãos, 50 g

• Nécessaire (20 x 5 x 15 cm)

Kit Egeo Dolce

Preço: R$175,90

• Egeo Dolce desodorante colônia, 90 ml

• Antitranspirante desodorante aerossol, 75 g

• Shower gel, 200 g

• Fone de ouvido (18 x 16 x 2,5 cm)

Kit Glamour Sabonete Barra Natal

Preço: R$19,90

• 02 Sabonetes em barras perfumados

• Glamour 80g

• 01 embalagem para presente especial

O kit presente Desejos Sabonete Glamour é a opção perfeita para presentear a todos e não deixar ninguém de fora. Este kit contém: 02 sabonetes em barra perfumados Glamour – 80g cada. Deixa a pele macia e perfumada, para dar um up na autoestima, com um toque de sensualidade e muita confiança. 01 Embalagem para presente especial.

Sobre O Boticário

O Boticário é uma empresa brasileira de cosméticos, unidade de negócios do Grupo Boticário. Inaugurada em 1977, em Curitiba (Paraná), a marca tem a maior rede franqueada de cosméticos do país com mais de 3.700 pontos de venda, em 1.750 cidades brasileiras, e mais de 900 franqueados. Presente em 15 países, há mais de 40 anos desenvolve produtos com tecnologia, qualidade e sofisticação – seu portfólio tem mais de 850 itens de perfumaria, maquiagem e cuidados pessoais. Comprometido com a beleza das pessoas e do planeta, O Boticário não realiza testes em animais e investe na melhoria contínua de produtos e processos para torná-los cada vez mais sustentáveis. O programa de logística reversa da marca, o Boti Recicla, é um dos maiores do país em pontos de coleta – em todas as lojas os consumidores podem devolver as embalagens vazias, que são encaminhadas para a reciclagem correta. Outro exemplo de cuidado em toda a cadeia é a fábrica de cosméticos de Camaçari (BA), a primeira do segmento a receber o certificado LEED de construção sustentável no Brasil.

