O Boticário convida a despertar a paixão com as novas fragrâncias Coffee Duo

Criadas a partir da infusão de grãos de café, as novidades trazem combinações quentes e inovadoras para os casais esquentarem a relação

Que tal uma dose diária de paixão? O Boticário convida você a esquentar sua relação todos os dias com as novas fragrâncias Coffee Duo. Criadas a partir de um processo de infusão de grãos de café Arábica, a linha inspira a despertar a energia e a paixão do relacionamento. Em duas surpreendentes versões, feminina e masculina, a novidade já está nas lojas da marca em todo Brasil, no e-commerce e com as revendedoras de venda direta.

“A infusão dos grãos, feita em nossas fábricas, é a assinatura da linha Coffee. Ela traz para os produtos o toque mágico do café de uma forma única, desenvolvida pelo Boticário”, explica o Gerente de Perfumaria do Boticário, Jean Bueno. “Nestas duas novas versões, trazemos combinações contrastantes, que resultam em misturas irresistíveis”, completa.

Coffee Woman Duo traz o exclusivo acorde Latte Macchiato, inspirado na mistura do amargor do café com a cremosidade do leite, além de frutas doces negras e delicadas flores. Com saúda fresca e corpo quente, a versão masculina Coffee Man Duo traz o acorde Café au Cream – uma combinação única, que traz a força do café, misturada com a cremosidade do licor, o frescor das especiarias e o calor do âmbar.

As embalagens traduzem o conceito do lançamento. A versão branca com dourado do feminino manifesta a doçura e cremosidade do leite. Para o masculino, a o preto e o prata mostram o lado mais intenso do café. Um casal contrastante, que se completa para despertar a paixão diariamente.

As novidades chegam ao mercado com duas extensões, que complementam a perfumação: Coffee Woman Duo Leite Hidratante de Banho e Coffee Man Duo Hidratante Corporal Matte.

Serviço:

Coffee Woman Duo Desodorante Colônia, 100 ml

Preço: R$ 129,90

• Fragrância com o exclusivo Latte Macchiato que combina o amargor do café com a cremosidade do leite, além de doces frutas negras e delicadas flores. A embalagem sofisticada, tem pintura em todo o frasco e delicados detalhes em dourado.

Coffee Woman Duo Leite Desodorante Hidratante de Banho, 200 ml

Preço: R$ 44,90

• Hidratante de fácil aplicação como hidratação de até 24 horas. Textura cremosa e inovadora.

Coffee Man Duo Desodorante Colônia, 100 ml

Preço: R$ 129,90

• Criada para homens com personalidade, a fragrância traz um exclusivo acorde Café au Cream, que traz a força do aroma do café misturado com a cremosidade do licor e o frescor de especiarias com o calor do âmbar.

Coffee Man Duo Creme Desodorante Hidratante Corporal Matte, 200 ml

Preço: R$ 33,90

• Traz efeito mate que não gruda nos pelos, com secagem rápida.