O Boticário reinaugura loja no Amapá Garden Shopping

Agora, todas as unidades da marca no Amapá tiveram o formato renovado para proporcionar uma experiência de compra única aos consumidores

Um espaço mais interativo, moderno e inovador. Assim é a nova loja O Boticário, que será reinaugurada nesta terça-feira, 03, às 10h, no Amapá Garden Shopping. Com arrojado projeto arquitetônico, que potencializa a exposição de produtos e a experiência dos clientes em suas visitas à loja, a unidade recebe o mais moderno padrão em lojas da maior rede de franquias de cosméticos do país, com mais de 3.700 pontos de venda, em 1.750 cidades brasileiras e mais de 900 franqueados.

O Grupo Alvorar, franqueado O Boticário no Amapá, agora conta com todas as suas lojas no estado em formato moderno, que possui um espaço amplo e busca valorizar a exposição dos produtos. As várias gôndolas serão distribuídas pela loja, facilitando o acesso dos clientes a todos as linhas da marca e elevando o status de encantamento com uma experiência única sensorial.

Todo o portfólio da marca pode ser conferido na nova unidade. Como os novos displays de maquiagem que ganham maior destaque, convidando os consumidores a testarem os produtos da linha Make B e Intense. Além disso, a exposição da perfumaria prioriza os ingredientes, as matérias-primas de alta qualidade e as técnicas exclusivas de produção de cada fragrância. A loja também contará com as linhas de cabelo, corpo, cuidados faciais, acessórios e a linha infantil, sendo ótimas opções de presentes para este Natal.

Atualmente, o Grupo Alvorar possui 16 lojas da franquia O Boticário, distribuídas no estado do Amapá e alguns municípios do Pará.

Sobre O Boticário

O Boticário é uma empresa brasileira de cosméticos, unidade de negócios do Grupo Boticário. Inaugurada em 1977, em Curitiba (Paraná), a marca tem a maior rede franqueada de cosméticos do país com mais de 3.700 pontos de venda, em 1.750 cidades brasileiras, e mais de 900 franqueados. Presente em 15 países, há mais de 40 anos desenvolve produtos com tecnologia, qualidade e sofisticação – seu portfólio tem mais de 850 itens de perfumaria, maquiagem e cuidados pessoais. Comprometido com a beleza das pessoas e do planeta, O Boticário não realiza testes em animais e investe na melhoria contínua de produtos e processos para torná-los cada vez mais sustentáveis. O programa de logística reversa da marca, o Boti Recicla, é um dos maiores do país em pontos de coleta – em todas as lojas os consumidores podem devolver as embalagens vazias, que são encaminhadas para a reciclagem correta. Outro exemplo de cuidado em toda a cadeia é a fábrica de cosméticos de Camaçari (BA), a primeira do segmento a receber o certificado LEED de construção sustentável no Brasil.

