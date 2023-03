Tudo o que você precisa saber sobre o uso de Restylane

Os preenchimentos dérmicos são uma ótima solução para pessoas que se incomodam com rugas e pele flácida, bem como para aqueles que ainda não experimentaram esses sinais de envelhecimento, mas querem se prevenir.



Os fornecedores de preenchimento dérmico geralmente recomendam preenchimentos à base de ácido hialurônico porque fornecem resultados de aparência natural e podem ser dissolvidos se o paciente mudar de ideia.



Os preenchedores Restylane são os primeiros injetáveis ​​à base de AH no mercado e uma das marcas de preenchimento mais populares.



Usos do Restylane



O preenchedor dérmico é altamente versátil que pode ser usado em praticamente todas as zonas do rosto, incluindo áreas de pele fina ou delicada.



Este preenchimento dérmico é usado principalmente nas dobras nasolabiais, que são as rugas que se formam ao redor do nariz e da boca, bem como nas bochechas.



O tratamento é ideal tanto para preocupações antienvelhecimento quanto para contorno de várias áreas do rosto, como as maçãs do rosto.



Além disso, o produto pode ser usado para resolver problemas como: linhas da testa, linhas glabelares, cavidades sob os olhos ou lacrimejamento, aumento de bochechas e nariz, bochechas ocas, linhas do sorriso e do fumante, linhas verticais dos lábios, realce labial, rugas e aumento do queixo, linhas de marionete e contorno da mandíbula.



Como funciona o Restylane



Restylane é baseado em ácido hialurônico que tem uma alta capacidade de retenção de água. Quando o AH é injetado na pele, o aumento da umidade ajuda a suavizar a pele, dar volume às características faciais encovadas e preencher rugas e dobras. O ácido hialurônico também aumenta a produção de colágeno, um dos principais blocos de construção da pele.



Quanto tempo dura



A longevidade dos resultados do Restylane depende do tipo de produto e das características físicas e estilo de vida únicos do paciente. As pesquisas apontam que os resultados do tratamento podem durar até 18 meses.



Ou seja, os preenchimentos dérmicos são a melhor arma contra os sinais de envelhecimento, especialmente no terço médio e inferior da face. Restylane é um preenchedor dérmico popular entre os médicos e seus pacientes porque melhora com sucesso as características faciais e suaviza rugas e dobras.



