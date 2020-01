Pare de errar nos cuidados diários: veja como escolher o hidratante ideal para sua pele

Para todos os tipos de pele, uma dica importante é sempre usar o protetor solar durante o dia

Você sabe realmente comprar hidratante? Com tantas opções nas prateleiras dos supermercados ou farmácias, pode ser difícil escolher o produto mais adequado ao seu estilo de pele. O ideal é consultar um especialista para entender as necessidades da sua pele e, claro, não misturar cremes diurnos e noturnos, pois as fórmulas são deferentes e ideais para cada período.

Para te ajudar a entender um pouco sobre os diferentes tipos de pele, a Vialaser listou as melhores opções para cada tipo de pele e deu algumas dicas de uso. Confira:

Pele seca

Apesar de todos os tipos de pele necessitarem de hidratação, a seca é a mais sensível e, por isso, precisa de cremes que contenham em sua fórmula vitaminas A, C e E. Além disso, sustâncias oleosas, hidratantes em versões pomadas ou que contenham mais óleo de amêndoas são os mais indicados para a pele seca.

Pele oleosa

A pele oleosa ou mista é aquela que produz mais sebo, deixando o rosto oleoso, seja por inteiro ou só na zona T (testa, nariz e queixo). Cremes em gel são boas opções, assim como aqueles que contêm microesferas matificantes, pois absorvem a gordura.

A proteção solar também é importante, pois o sol contribui ainda mais para a produção de oleosidade.

Para quem possui a pele oleosa, o correto é lavar o rosto pelo menos duas vezes ao dia. Mais uma dica: evite tônicos com álcool, pois causam ressecamento.

