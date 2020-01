Novo aplicativo do Google para empresas une Gmail e Google Drive

Victor Pinheiro

Novo recurso ainda vai integrar serviços como Hangout e Hangout Meet e será acrescentado ao pacote G Suite; estratégia vem para competir com Slack e Microsoft Teams

O Google está trabalhando em um novo aplicativo voltado para negócios, segundo o site The Information. O recurso deve combinar funções de diversos outros produtos da companhia. Dentre eles, o serviço de armazenamento online do Google Drive, troca de e-mails do GMail, troca de mensagens do Hangout Chats e conferências em vídeo do Hangouts Meet.

O aplicativo, que será acrescentado ao pacote G Suíte, passa por testes na empresa e foi detalhado pelo CEO do Google Cloud, Thomas Kurian. No entanto, ainda não se sabe como a novidade pode afetar os programas já existentes.

