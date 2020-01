Mais de 50 filmes serão exibidos na 16ª edição do Festival Imagem-Movimento

Teve início o Festival Imagem-Movimento, em exibição durante toda a semana, a partir das 18h30, no Centro de Convenções Culturais Azevedo Picanço – AV. Fab, 86. As mostras organizam curtas e longa metragens que serão exibidos ao longo do festival.

Ao todo, são cinco mostras: Mostra Muralha (que ocorreu no domingo, 26), Mostra Memorabilia (que ocorreu na segunda, 27), Mostra Miscelânea, Mostra Quintessência, Mostra Samaúma (que exibe só longas metragens) e a Mostra Fôlego (mostra competitiva). Cada uma delas contendo um conceito especifico que pretende abarcar as mais diversas produções audiovisuais. Além das mostras, também haverão painéis de debates com realizadores audiovisuais amapaenses e de outros lugares do Brasil, que pretendem discutir um pouco sobre o fazer audiovisual, explanando suas vivências nessa área das artes visuais e matando a curiosidade do público amapaense que curte um bom cinema!

Hoje (28), a programação conta com as Mostras Miscelânia e Quintessência, que apresentam curtas que vão desde a animações suspense e dramas.

O festival encerra-se no sábado (1º), com a festa do Prêmio Gengibirra de Audiovisual, que acorrerá no espaço SITRACOM (Sindicato dos Trabalhadores do Comércio de Macapá), na Av. Iracema Carvão Nunes, 644, próximo a praça da bandeira. Estão todas e todos convidados pra festa do audiovisual amapaense!

As informações completas estão no blog do festival http://festivalfim.blogspot.com/ e no instagram @festivalfim

