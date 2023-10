Escola SESI Amapá abre processo seletivo com oferta de mais de 80 vagas gratuitas para cursar o Novo Ensino Médio  

Jovens de Macapá e Santana, que estejam cursando o 9º ano do Ensino Fundamental, podem se candidatar ao Vestibulinho da Escola SESI Amapá para concorrer a uma das 83 bolsas integrais ofertadas para o Novo Ensino Médio. A inscrição para o processo seletivo já está aberta e encerra dia 25 de outubro. Para 2024, a instituição trouxe uma novidade: além do itinerário de formação técnica ministrado pelo SENAI, há oportunidades para cursar Matemática e Ciências da Natureza.

São 60 vagas gratuitas para o curso Energia Renovável, em Santana, e, em Macapá: 3 para Biotecnologia, 6 para Jogos Digitais, 6 para o Itinerário Formativo II – Matemática e 8 para o Itinerário Formativo III – Ciências da Natureza. O edital completo do processo está disponível em www.ap.sesi.org.br. É essencial ler para cumprir todas as etapas da inscrição. Além de preencher os dados no site, o candidato deve enviar os documentos exigidos, digitalizados, para o e-mail vestibulinho.escola@ap.sesi.org.br, ou, via WhatsApp, para o número (96) 98414-0132.

A seleção é direcionada para a comunidade em geral autodeclarada baixa renda, dependentes de industriários e de empresas conveniadas, e acontece por meio de avaliação curricular, ou seja, a classificação ocorre a partir de análise de desempenho (notas/conceitos) nos componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática. A divulgação do resultado final está prevista para 1º de novembro.

Novo Ensino Médio

Em sintonia com a Base Nacional Comum Curricular, o Novo Ensino Médio do SESI agrega à formação geral um itinerário, que pode ser de formação técnica e profissional ofertado pelo SENAI, a exemplo de Biotecnologia, Jogos Digitais e Energia Renovável; ou de aprofundamento em uma área de conhecimento, como acontece no Itinerário Formativo II – Matemática e Itinerário Formativo III – Ciências da Natureza. Na prática, ao cursar, o aluno tem a carga horária de ensino aumentada para integrar à formação novas habilidades.

O edital com todas as informações do processo pode ser acessado no site do SESI Amapá, na área Vestibulinho. Informações pelo WhatsApp (96) 98414-0132.

