ISAE Escola de Negócios oferece curso gratuito Learning Agility na Prática

O curso online será realizado nos dias 16 e 17 de outubro (segunda e terça-feira), das 19h às 22h

Curitiba, outubro de 2023 – O ISAE Escola de Negócios irá promover, nos dias 16 e 17 de outubro (segunda e terça-feira), das 19h às 22h, um curso online, gratuito, para quem deseja aprender a desenvolver sua agilidade de aprendizado na prática.

No curso Learning Agility na Prática, o participante terá a chance de explorar como desenvolver sua capacidade de aprendizado de forma ágil e eficaz. Essa será uma experiência interativa e envolvente, em que o aluno não apenas assistirá, mas também interagirá com instrutores experientes e outros participantes.

A ação integra o projeto Perspectivação, no qual os cursos são projetados para serem práticos, objetivos e ministrados por profissionais experientes, incentivando a interação, que é fundamental para um aprendizado significativo. Essa é uma excelente oportunidade para aprimorar habilidades e tornar-se mais adaptável em um mundo em constante evolução.

O curso é aberto ao público. As inscrições estão abertas e podem ser feitas, por alunos e ex-alunos, pelo e-mail: perspectivacao.curitiba@isaebrasil.com.br. Os interessados e a comunidade podem se inscrever direto no site do ISAE Escola de Negócios. A certificação das oficinas Perspectivação são feitas pelo ISAE, considerado pelo MEC e pelo mercado uma das melhores instituições de ensino do país.

Detalhes do Curso:

Data: 16 e 17 de outubro (segunda e terça-feira)

Horário: Das 19h às 22h

Modalidade: Online e ao vivo

Custo: Gratuito

Inscrições Abertas e podem ser feitas no site: https://isaebrasil.com.br/oficina/learning-agility-na-pratica/

