3 dicas para preparar um novo lar com boas energias

Mudar de casa é um passo importante, mas cheio de processos que merecem atenção. A escolha do novo imóvel, a mudança, a organização dos itens no local e os detalhes da decoração podem demorar, mas são essenciais para garantir mais bem-estar nessa fase da vida.

Mas para os amantes do misticismo esse momento de mudanças também precisa vir acompanhado de rituais e crenças para atrair boas energias para o imóvel. Nos momentos de confraternização com os amigos e familiares, por exemplo, é fundamental deixar a casa “preparada” energeticamente para receber os entes queridos e manter o espaço com boas vibrações.

Para quem acredita nas influências dos planetas, astros e aspectos descritos na astrologia, existe uma série de práticas que podem ser adotadas para deixar o novo lar com muitas energias positivas.

Segundo profissionais formados pela Atrologia Luz e Sombra, os quatro elementos podem ajudar a reger a organização e a energia da casa. Os cristais, alguns hábitos do dia a dia e ritos específicos são as dicas para manter a energia harmoniosa, positiva e fluida no novo lar.

Vale lembrar que, para usar as dicas fornecidas por esses profissionais, é importante entender os posicionamentos no mapa astral. Para isso, deve-se buscar por um conhecimento mais aprofundado no assunto por meio de uma análise com astrólogos ou até mesmo ao fazer cursos em uma escola de astrologia.

Invista em cristais do seu elemento

Segundo astrólogos, um dos meios que podem ser utilizados para garantir mais equilíbrio, harmonia e positividade na casa nova é a terapia cristalina. Conforme a Astrologia Luz e Sombra, cada cristal difunde e potencializa a luz de determinado elemento, podendo auxiliar no ganho de energia para o lar.

Por esse motivo, no momento de escolha das pedras para usar no imóvel, é importante entender quais são os cristais de cada grupo de elementos do zodíaco.

Moradores do elemento fogo, por exemplo, são os arianos, leoninos e sagitarianos, que, segundo a astróloga Cláudia Lisboa, costumam ser pessoas ativas, alegres e cheias de atitude. Nesse caso, a Astrologia Luz e Sombra recomenda o uso de granada, pirita e olho de tigre, cristais que podem amplificar as energias vitais desses nativos.

Os taurinos, virginianos e capricornianos, por sua vez, representam o elemento terra. A astróloga Cláudia Lisboa pontua que esses indivíduos tendem a ser racionais, perseverantes e firmes. A terapia cristalina indicada para essas pessoas é feita com esmeralda, quartzo verde e quartzo fumê.

Sociáveis, inteligentes, comunicativos e curiosos. Essas são as características utilizadas por Cláudia Lisboa para descrever os nascidos com o sol em signos do elemento ar: Gêmeos, Libra e Aquário. As casas desses indivíduos podem ganhar energias positivas com o uso dos cristais turquesa, quartzo rosa e fluorita octaedro.

Por fim, existem também os representantes do elemento água. De acordo com a astróloga, nessa categoria estão os cancerianos, escorpianos e piscianos, conhecidos por serem pessoas emotivas, sonhadoras e criativas. Para esses nativos, a terapia cristalina mais indicada é com pedra da lua, a malaquita e o quartzo branco.

Vale lembrar que os cristais podem ser posicionados em vários ambientes da casa, da sala de estar até o banheiro. Além disso, quem quiser intensificar as energias pode usá-los no corpo, por meio de pingentes e brincos.

Para descobrir o signo solar e entender qual é o próprio elemento principal, o ideal é fazer um mapa astral completo. O documento traz os posicionamentos dos astros no momento do nascimento de uma pessoa e indica as configurações de diversos elementos astrológicos que podem auxiliar no autoconhecimento.

Atente-se a hábitos no dia a dia

Outra dica para preparar a energia da casa com o apoio dos quatro elementos é prestar atenção nos espaços do imóvel e nos hábitos do dia a dia. De acordo com astrólogos da Astrologia Luz e Sombra, existem algumas práticas que podem ajudar a manter a energia do local mais harmoniosa e fluida.

No caso dos nativos do signo de fogo, a recomendação é cultivar o hábito de manter o contato com o Sol. Sendo assim, os profissionais orientam que, sempre que possível, os nativos abram as janelas para deixar que a luminosidade entre nos ambientes e renove as energias do local.

Já no caso dos representantes do signo de terra, há um hábito simples que, segundo a Astrologia Luz e Sombra, pode ajudar na manutenção energética do espaço. A organização é o ponto central para a casa desses nativos, sendo assim, após a mudança e antes de receber visitas, é importante reservar um tempo para colocar tudo em seu devido lugar.

Os nascidos com algum signo do elemento ar, conforme os astrólogos, precisam cultivar hábitos parecidos com as pessoas do signo de fogo, mas, nesse caso, o benefício não vem da luminosidade e sim da circulação do ar. Ambientes arejados podem ajudar a tornar o espaço mais harmônico e confortável para esses nativos.

Já os representantes do elemento água encontram no conforto um espaço com boas energias. Dessa forma, pode ser interessante apostar em itens que agreguem aconchego e que transmitam a esses nativos uma segurança e sensação de bem-estar, para assim se sentirem bem energeticamente no espaço.

Adote ritos ligados aos elementos

Além dos cristais e hábitos diários, a astrologia também indica alguns ritos para elevar as boas vibrações de uma casa. Cada elemento astrológico apresenta as próprias necessidades e, por esse motivo, as dicas são diferentes para cada um dos quatro.

No caso dos nativos de fogo, os profissionais da Astrologia Luz e Sombra indicam rituais que elevem a potência confiante. A recomendação são as criações baseadas nos desejos de cada um.

Para fazê-las é fácil. Basta escrever frases como “Eu sou capaz de alcançar…” ou “Eu consigo conquistar…” e lê-las em voz alta sempre que possível para que elas sejam introduzidas na consciência desses indivíduos. Fazer essa prática dentro da casa nova é uma forma de intensificar as energias positivas e transformar o espaço em um templo de afirmações cheias de vontade e desejo.

Para os nascidos com signo do elemento terra, conforme recomendam os astrólogos, os ritos devem ser como os das cartas de manifestação e abundância. Nessa prática, os indivíduos anotam em uma folha em branco frases com intenções que desejam alcançar, mas como se já estivessem acontecendo naquele momento.

Devem ser escritas frases como “Eu estou construindo…” ou “Eu estou fazendo…”. A ideia é que, ao finalizar a carta, os indivíduos dobrem o papel e o plantem na terra. É possível fazer esse rito em pequenas mudas e usá-las na decoração do espaço.

Para os signos de ar, os profissionais orientam usar a escrita como uma forma de ritual. Dessa forma, os nativos desse elemento podem adotar o hábito de escrever o que pensam num caderno e até mesmo no bloco de notas do celular. Além de escrever, esses indivíduos podem externalizar sentimentos com outras pessoas de confiança que visitarem a casa.

Por fim, os nascidos com algum signo do elemento água também podem usufruir de rituais específicos orientados pela astrologia. Os profissionais explicam que, por esses nativos serem bastante emotivos, o principal ritual para deixar as energias fluírem é libertar os sentimentos negativos.

A mágoa, por exemplo, só irá trazer malefícios e deve ser desprendida, utilizando a prática do perdão. Além disso, manter o contato com a água também é uma forma de energizar a si e ao ambiente em que se vive. Fontes de água usadas como itens decorativos são uma forma de trazer esse elemento para perto e melhorar a energia do novo lar.

