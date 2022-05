Buscas são retomadas e chegam ao quarto dia em Pernambuco

As buscas por corpos e possíveis sobreviventes em Pernambuco chegam ao seu quarto dia consecutivo nesta terça-feira (31). Após um temporal que dificultou o trabalho das autoridades durante a madrugada, as operações foram retomadas pela manhã.

Na última atualização, haviam sido registrados 93 mortos em decorrência das chuvas no estado. Pelo menos 26 pessoas seguem desaparecidas e mais de 6 mil estão desabrigadas. 14 municípios pernambucanos decretaram situação de emergência.

Leia mais: Saiba como ajudar famílias atingidas pelas chuvas em Pernambuco

O volume de chuvas chegou a 236,01 milímetros na capital pernambucana durante a madrugada do sábado (28) e alcançou 70% do volume previsto para todo o mês de maio. As famílias mais afetadas estão nos municípios da Região Metropolitana e na Mata Norte.

As chuvas atingem a Região Metropolitana de Recife desde segunda-feira (23) e a primeira morte foi registrada na quarta (25).

