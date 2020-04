23 de abril – Hoje é Dia Mundial do Escoteiro

Os Escoteiros do Brasil organizaram sugestões de atividades para diferentes faixas etárias para serem feitas em casa em homenagem ao Dia Mundial do Escoteiro, celebrado neste 23 de abril. A Semana Escoteira, que já é uma tradição, tem como objetivo promover o Escotismo, divulgar sua proposta educativa e celebrar a fraternidade escoteira. “Neste ano vivemos um momento diferente, em que todos devem manter distanciamento social, e torna-se ainda mais importante realizar a Semana Escoteira, destacando nosso ideal e nosso propósito de construir um mundo melhor”, destaca Rafael Macedo, presidente dos Escoteiros do Brasil.

A instituição organizou uma proposta de atividades com orientações que podem ser feitas por todos os membros do Movimento Escoteiro. A ação envolve desde lobinhos e escoteiros, até seniores, pioneiros e pais. As sugestões de atividades foram separadas por faixa etária e o registro delas pode ser feito por meio de fotos, vídeos e depoimentos e encaminhado para os dirigentes de cada grupo até o dia 25 de abril.

O Escotismo, fundado pelo britânico Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, em 1907, é um movimento mundial, educacional, voluntário, apartidário e sem fins lucrativos. Esse movimento busca o desenvolvimento de crianças e jovens, por meio de um sistema de valores que prioriza a honra, baseado na Promessa e na Lei Escoteira, e por meio da prática do trabalho em equipe e da vida ao ar livre, estimulando que os jovens assumam seu próprio crescimento e tornem-se um exemplo de fraternidade, lealdade, altruísmo, responsabilidade, respeito e disciplina.

Além da Semana Escoteira, os Escoteiros do Brasil lançaram dentro de sua plataforma de atividades online diversos materiais para serem utilizados por crianças, jovens e adultos, escoteiros ou não, durante o período de isolamento social por conta do coronavírus. “Sabemos da importância de gerar oportunidades educativas e de lazer para as crianças, que nesse momento encontram-se privadas da interação social, da escola e das atividades de lazer ao ar livre. As atividades sugeridas pelos escoteiros são uma maneira de integrar as famílias nesse período atípico de toda a sociedade”.

As atividades online estão disponíveis para download gratuito na plataforma online dos Escoteiros do Brasil no site escoteirosonline.org.br. As ações de promoção de atividades educativas para famílias fazem parte do projeto Escoteiros Online, lançado pela instituição no mês de março com o objetivo de oferecer iniciativas de educação não-formal para crianças e jovens. Junto das atividades, semanalmente estão sendo realizadas transmissões ao vivo nas redes sociais da instituição, além de ações com parceiros institucionais como a WWF, UNICEF, CONJUVE e LiveLab.

Os Escoteiros do Brasil são a única organização do país reconhecida e certificada pela Organização Mundial do Movimento Escoteiro. É responsável por dirigir e acompanhar as práticas escoteiras adotadas no Brasil. Ao todo, são mais de 110 mil escoteiros, reunidos em 1533 Unidades Escoteiras locais, em 722 cidades espalhadas em todo o território nacional.

Ferramenta de educação não formal, o Escotismo ultrapassa as barreiras e se firma como um movimento educacional por proporcionar aos jovens desenvolvimento em diferentes áreas, de forma sempre contemporânea e variada. O Movimento Escoteiro é uma organização do terceiro setor, sem fins lucrativos, que atende crianças, adolescentes e jovens por meio de um programa educativo próprio, presente há mais de 100 anos no Brasil. Saiba mais em https://www.escoteiros.org.br

