Crianças e adolescentes ribeirinhos vivenciam aprendizado e diversão em ação socioeducativa

Cerca de 100 crianças e adolescentes de sete comunidades de Presidente Figueiredo (a 107 km de Manaus) participaram, em fevereiro, do “Dia do Brincar”, evento que promoveu atividades lúdicas e oficinas socioeducativas gratuitas. A iniciativa teve foco na promoção do direito de brincar, estimular a criatividade, fortalecimento de vínculos comunitários, reconhecimento de emoções e valorização da cultura local

A ação foi realizada pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS), com apoio da Unilever, do Governo do Amazonas, das Secretarias Municipais de Educação e Meio Ambiente de Presidente Figueiredo, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e de lideranças comunitárias.

No total, 61 meninos e 39 meninas das comunidades Marcos Freire, Cristo Rei, São Jorge, Vila de Balbina, Nova Jerusalém, Jardim Floresta e Rumo Certo participaram da iniciativa, que reconhece o brincar como um direito fundamental, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Além de estimular a criatividade e a expressão artística, o Dia do Brincar fortalece a integração social, valoriza a cultura local e incentiva metodologias ativas no aprendizado. Entre as atividades realizadas, estavam alongamento corporal, escuta de músicas e modelagem com argila e papel (paper clay) para representação de personagens amazônicos.

As Oficinas Socioeducativas foram outro destaque do evento, abordando educação em saúde mental, autocuidado e reconhecimento de emoções. Com o apoio de um assistente social, os adolescentes receberam informações sobre estigmas e preconceitos relacionados à saúde mental, além de orientações sobre canais de ajuda e serviços de apoio.

Um dos participantes da iniciativa foi Elias Souza Correa, 13 anos, morador da comunidade Nova Jerusalém. Ele conta que a experiência trouxe reflexões importantes sobre a rotina e o bem-estar.

“Eu aprendi que as pessoas podem mudar as suas rotinas, se divertirem mais e é um bom projeto para desenvolver os pensamentos das pessoas”, compartilha.

Já Ana Carolina de Sousa Vittone, 18 anos, da comunidade Vila Balbina, participou das Oficinas Socioeducativas e destacou a relevância do projeto para o desenvolvimento dos jovens.

“Eu achei um projeto muito bom para ser entregue na educação dos alunos e fazer parte da mentalidade para ingressar em universidades e outros meios de acesso. Isso é importante para fazer com que os alunos percam os seus medos e consigam alcançar os seus objetivos. Eu agradeço muito à FAS por trazer este projeto à nossa comunidade e nossa escola”, destaca.

Para Fabiana Cunha, coordenadora do Programa de Educação para a Sustentabilidade (PES) da FAS), a ação contribui para transformar a realidade das comunidades.

“Crianças e adolescentes precisam de um olhar especial, pois estão em um momento crucial de formação. Quando investimos em seu crescimento desde cedo, estamos plantando sementes para colher no futuro. Eles serão os líderes do amanhã, responsáveis por impulsionar mudanças positivas em suas comunidades. Mas hoje elas têm o direito de brincar, se expressar e se autoconhecer e o sucesso desta ação só foi possível graças ao apoio de diversas instituições que acreditaram no nosso propósito. Agradecemos imensamente a cada parceiro que tornou este momento uma realidade”, afirma.

Sobre a FAS

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia. Sua missão é contribuir para a conservação do bioma, para a melhoria da qualidade de vida das populações da Amazônia e valorização da floresta em pé e de sua biodiversidade. Com 17 anos de atuação, a instituição tem números de destaque, como o aumento de 202% na renda média de milhares famílias beneficiadas e a queda de 39% no desmatamento em áreas atendidas.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...