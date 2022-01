Corecon-AM promove palestra gratuita sobre captação de recursos nas linhas de crédito da Afeam

O Conselho Regional de Economia do Amazonas (Corecon-AM) inicia o ano de 2022 com treinamento para a categoria, promovendo nesta quinta-feira, dia 20 de janeiro, às 18h, uma palestra sobre a captação de recursos nas linhas de crédito da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam). O evento é 100% on-line e gratuito e é voltado para economistas residentes no interior do Amazonas, estudantes de economia e aos demais da classe.

Desde 2020, com a chegada da pandemia de Covid-19, a Afeam otimizou os serviços prestados à população com o cadastro para análise de linhas de crédito de forma totalmente virtual, com objetivo de reduzir a propagação do vírus. A medida também possibilitou alcançar pessoas que buscavam linhas de crédito nas regiões mais distantes no Amazonas. As linhas de créditos são destinadas aos Setores Primário (Agronegócio), Secundário (Indústria) e Terciário (Comércio e Serviço), visando minimizar os impactos econômicos na pandemia. O crédito destina-se aos Autônomos, Profissionais Liberais, Produtores Rurais, Microempreendedores Individuais – MEI, Micro e Pequenas Empresas.

A palestra será promovida pelo presidente do Corecon-AM, Marcus Evangelista, que é economista formado pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e especialista em captação de recursos. “A palestra é aberta a todos os públicos, porém teremos um direcionamento aos economistas do interior do Amazonas, para que eles possam conquistar seus espaços, por meio da captação de recursos para as empresas dos seus municípios”, frisou.

As inscrições para a palestra podem ser feitas pelo link: https://forms.gle/VWYNBkZ9QUCSpjSMA que também está disponível na bio do Instagram do conselho: @coreconam. O participante também ganhará o certificado de participação na palestra.

