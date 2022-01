Vídeo: ex-presidiário do Compaj mantém mulher e filhos reféns há mais de 10 horas em Manaus

Karol Rocha – Da Revista Cenarium

MANAUS – Há mais de 10 horas, a Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) segue nesta segunda-feira, 17, as negociações com um homem, identificado como Isaac de Souza Martins, de 37 anos, que mantém a mulher, de 40 anos, e os dois filhos, de 7 e 8 anos, reféns na própria casa, localizada na rua 15, bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus.

Ao menos dez viaturas da PM estão no local. De acordo com as informações da 27° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que acompanham a ocorrência, tudo começou após um desentendimento do casal. Os vizinhos chamaram a polícia após ouvirem gritos de socorro.

Conforme a PM-AM, o homem tem passagem pelo crime de homicídio e participou do massacre ocorrido no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) em 2017. Na ocasião, 56 detentos morreram depois de uma rebelião que durou 17 horas.

Até as 10h30 desta segunda-feira, os policiais militares tentam negociar a saída da mulher e das duas crianças. Conforme os policiais, não houve êxito.

Um policial civil, que não quis ser identificado, informou que a situação dentro da casa é delicada, porque não se sabe, até então, que tipo de armamento está sendo usado por Isaac de Souza.

Assista ao vídeo da movimentação na localidade:

Rua foi isolada pela PM. (Ricardo Oliveira/ Cenarium)

