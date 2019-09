Confira como ficará o funcionamento das UBS’s no feriado de criação do Território do Amapá

A partir desta quinta-feira, 12, até domingo, 15, as Unidades Básicas de Saúde de Macapá funcionarão em regime de plantão. As UBS’s Marcelo Cândia e Lélio Silva, que funcionam 24 horas, mantêm os atendimentos de urgência e emergência normais, sendo prioritários os casos de urgência de média e baixa complexidade, como crises de hipertensão, pequenos ferimentos e mal-estar súbito.

As UBS’s com atendimento de 18 horas, que são Pedro Barros, na Fazendinha; e Rubim Aronovitch funcionarão das 7h até meia-noite, também com atendimentos de urgência e emergência. “Todas as unidades que realizam serviços de urgência foram abastecidas com medicamentos e correlatos para o atendimento aos usuários”, reforça a secretária municipal de Saúde, Silvana Vedovelli.

Somente as unidades com funcionamento de 12 horas, que fazem procedimentos ambulatoriais e o serviço agendado de consultas, retornam o atendimento a partir de segunda-feira, 16. São elas: os anexos das unidades Conceição Rosa Moita, Álvaro Corrêa, Perpétuo Socorro, Pacoval e Leozildo Fontoura; as Policlínicas São Pedro e Unifap; e as UBS’s Raimundo Hozanan, Pedrinhas, Brasil Novo, Cidade Nova, Coração, Infraero II, Congós e Novo Horizonte.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) orienta a população que só procure o Hospital de Emergências em casos de acidentes de trânsito, traumas, agressões por arma de fogo ou branca e demais ocorrências de alta complexidade.

Jamile Moreira

