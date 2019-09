Marcos Pontes é internado no Hospital das Forças Armadas, em Brasília

A informação foi repassada pelo secretário executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia Julio Semeghini

O ministro Marcos Pontes, do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação (MCTIC) foi internado no Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília, na noite dessa quarta-feira (11/09/2019). Até a manhã desta quinta-feira (12/09/2019) ele permanecia no local.

O astronauta era esperado na Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, para uma audiência sobre a exoneração de Ricardo Galvão, diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Contudo, devido à ausência, a audiência será remarcada.

A notícia da internação foi dada pelo deputado Rodrigo Agostinho (PSB-SP), que presidia a mesa. Ele foi informado do estado de saúde de Pontes pelo secretario executivo Julio Semeghini. “Nós estamos com um problema, o ministro Marcos Pontes foi internado no Hospital das Forças Armadas por um problema de saúde. Nós estamos aqui com a equipe técnica do ministério”, declarou o parlamentar.

No fim do mês passado, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, também foi internado no HFA. Ele chegou a ser levado à Unidade de Terapia Intensiva (UTI), pois reclamava de dores no peito e dormência.

No entanto, após exames cardiológicos e um período de observação, nada foi detectado. O ministro deu entrada no hospital em 27 de agosto, uma terça-feira, e recebeu alta no dia seguinte. Os exames feitos pelo ministro não tiveram alteração, mas os médicos recomendaram repouso por cinco dias.

