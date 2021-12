Enquanto MG e BA registram mortos e desabrigados, Bolsonaro vai a parque de diversões

Presidente da República visitou o Beto Carrero World nesta quinta-feira (30) e brincou no kartódromo

As férias de Jair Bolsonaro (PL) ganharam mais um passeio: Nesta quinta-feira (30), o Presidente da República foi ao Beto Carrero World, um parque de diversões temático na cidade de Penha, em Santa Catarina.

Junto da primeira-dama Michelle e da filha do casal Laura Bolsonaro, de 11 anos, o chefe do executivo brincou no kartódromo. Enquanto isso, o norte de Minas Gerais e o sul da Bahia registram mortos e desabrigados em decorrência de chuvas.https://449084bbd7b1c43e72aaf8b5c52521b1.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Leia mais: Bolsonaro edita decreto que institui os programas Auxílio Brasil e Alimenta Brasil

Ao mesmo tempo em que o Governo Federal recusou a ajuda da Argentina para as vítimas, o presidente aproveitou sua folga e causou aglomeração no parque de diversões.

Como um decreto estadual permite que os visitantes permaneçam no local sem o uso de máscaras desde que haja distanciamento entre as pessoas, a maioria dos apoiadores, bem como o presidente, não utilizavam a proteção.

O momento em que o presidente resolveu tirar suas férias deixou muitos brasileiros indignados. Como crítica à sua postura, diversos internautas opositores subiram a hashtag “#Bolsonarovagabundo” nas redes sociais.

Via Cultura

