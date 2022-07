Acidente de ônibus próximo a Minya, no Egito, deixa 23 mortos

Ônibus seguia para o Cairo partindo de Sohag, no sul do país



Reuters

Pelo menos 23 pessoas morreram e 30 ficaram feridas após um ônibus colidir com um caminhão próximo a cidade egípcia de Mynia na manhã desta terça-feira (19), informou o escritório do governado regional em comunicado.

Os feridos foram transferidos para um hospital na cidade de Mallawi, cerca de 260 quilômetros (km) ao sul da capital Cairo.

O ônibus, que seguia para o Cairo partindo de Sohag, no sul do país, colidiu com um caminhão estacionado na lateral da pista.

