Estudantes podem fazer inscrições para o Sisu a partir desta terça

As inscrições para o Sisu, o Sistema de Seleção Unificada, começam nesta terça-feira (23). O Sisu dá acesso a vagas em universidades públicas de todo país, com base nas notas obtidas no Enem, o Ensino Nacional de Nível Médio.

As inscrições ficam abertas até sexta-feira (26) e o resultado da chamada regular será divulgado na segunda-feira (29).

São mais de 230 mil vagas oferecidas em 130 instituições, entre universidades federais, institutos federais e instituições estaduais.

Para fazer a inscrição é necessário que o estudante tenha em mãos o número de inscrição do Enem 2017 e a senha mais atual cadastrada.

Podem fazer a inscrição no Sisu do primeiro semestre de 2018, os estudantes que participaram do Enem do ano passado e obtiveram nota diferente de zero na redação.

O processo ocorre duas vezes por ano e cada candidato pode fazer até duas opções de curso.

As matrículas deverão ser feitas de 30 de janeiro a 7 de fevereiro. Caso não consiga vaga na primeira chamada, o estudante pode entrar na lista de espera que ficará aberta de 29 de janeiro a 7 de fevereiro.

A partir de 9 de fevereiro as instituições farão uma nova chamada de candidatos para as vagas remanescentes.

Para fazer a inscrição ou obter outras informações, acesse o site sisu.mec.gov.br.

EBC