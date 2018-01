Europa emite alerta de febre amarela para viagens ao Brasil

Os recentes casos de febre amarela no Brasil levaram o Centro Europeu de Controle e Prevenção de Doenças a alertar viajantes que pretendem passar o carnaval no Brasil ou em outros países da América do Sul.

A nota recomenda que o turista europeu esteja vacinado e tome algumas precauções em solo brasileiro como usar repelentes, usar blusas de mangas compridas e calças e dormir em locais com ar condicionado e mosquiteiros. E ao retornar do Brasil os viajantes terão que comprovar que tomaram a vacina.

A nota explica que foi declarado um surto de Febre Amarela entre 2016 e 2017, mas o surgimento de novos casos desde dezembro do ano passado e a manifestação da doença em primatas indicam o ressurgimento da circulação do vírus no Brasil, particularmente no estado de São Paulo.

Ainda de acordo com o alerta do Centro de Prevenção, os casos da doença nas proximidades das regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro são motivo de preocupação por causa do início da temporada de atividade do mosquito o que aumenta o número de pessoas potencialmente expostas ao vírus.

Essa não é a primeira vez que o Centro Europeu faz alerta a viajantes que querem vir ao Brasil. No ano passado, quando o país viveu um surto da doença, a entidade também preveniu aos turistas sobre os riscos da viagem.

Segundo dados do Ministério da Saúde, desde julho do ano passado foram notificados 470 casos de febre amarela no Brasil. Desses, 35 foram confirmados e 20 pessoas morreram.

O Ministério nega que o país esteja passando por um surto e lançou campanhas de vacinação no Rio de Janeiro, em São Paulo e na Bahia, áreas originalmente sem risco de contaminação.

EBC