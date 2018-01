Os Festejos de São Sebastiãoterminam hoje (20) em Atalaia do Norte, no Amazonas. Segundo o colaborador da Rádio Nacional do Alto Solimões, Nailson Tenazor, são esperados mais de quatro mil fiéis para o encerramento dos festejos do padroeiro do município, que contarão também com apresentações de artistas locais.

Ouça as informações: