Em sete anos Pará registra apenas 20 casos de Febre Amarela

A febre amarela é uma doença infecciosa grave, causada por vírus e transmitidas por vetores. Os casos graves podem causar doenças cardíacas, hepáticas e renais fatais, até o dia 14 de janeiro deste ano 20 pessoas morreram no Brasil. Por isso até o final de 2017, o Ministério da Saúde distribuiu em todo o país 45 milhões de doses da vacina.

No Brasil, 35 casos foram confirmados de 1 de julho do ano passado a 14 de janeiro deste ano. 20 pessoas morreram no país, em decorrência doença, em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Os dados foram divulgados essa semana pelo Ministério da Saúde.

Nos nove estados da Amazônia, a vacina contra a febre amarela está incluída no Calendário Nacional de Vacinação porque estão em área considerada endêmica, por conta da presença de matas intensas.

Para evitar uma corrida aos postos de saúde, gestores da Amazônia tentam tranquilizar a população. A prefeitura de Manaus por exemplo, descartou o risco de um surto de febre amarela na cidade.

Já governo acreano destacou que o estado não tem registro de febre amarela há mais de 70 anos.

Em Mato Grosso, de acordo com a Secretaria de Saúde, 75 % da população está vacinada.

Já no Maranhão, o Governo afirmou que reforçou a vigilância, mas que está há 23 anos sem registrar um caso.

EBC