Hoje é Dia nacional da liberdade de imprensa

DIA 7 DE JUNHO DE 2022:

– Dia Nacional da Liberdade de Imprensa [No dia 7 de junho de 1977, cerca de três mil jornalistas assinaram um manifesto exigindo o fim da censura e instauração de uma imprensa livre no Brasil. Foi um ato de coragem, já que o país, sob o comando de Ernesto Geisel, ainda andava bem lentamente para o fim da ditadura militar, instaurada em 1964. Um ano e meio antes desse manifesto, em outubro de 1975, o diretor da TV Cultura, Vladimir Herzog, foi torturado até a morte por agentes do governo. Assim, desde 77, no dia 7 de junho, é celebrado o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. A data ressalta a importância da liberdade de informação para a democracia brasileira. Desde 2002, a organização não governamental internacional Repórteres sem Fronteiras publica o Ranking Mundial da Liberdade de Imprensa. Ele lista o grau de liberdade dos jornalistas de 180 países, por meio de um questionário preenchido por especialistas da área].

– Dia Mundial dos Andorinhões [O World Swift Day, comemorado no dia 7 de junho, é uma iniciativa da associação Swifts Without Frontiers, e foi celebrado pela primeira vez em 2019. Em todo o mundo existem 96 espécies de andorinhões, aves insetívoras da família Apodidae].

– Dia Mundial da Segurança dos Alimentos [A campanha do Dia Mundial da Segurança dos Alimentos foi criada por resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 2018. Atualmente, no mundo, estima-se que uma em cada dez pessoas adoecem após consumir alimentos contaminados, e que 420 mil pessoas morrem a cada ano, sendo que crianças menores de 5 anos são as mais afetadas, com 125 mil mortes anuais. Este dia internacional é uma oportunidade para fortalecer os esforços para reduzir o risco de doenças transmitidas por alimentos e garantir que os alimentos que ingerimos sejam seguros. Doenças transmitidas por alimentos (DTA) são aquelas causadas pela ingestão de alimentos e/ou água contaminados. Existem mais de 250 tipos de DTA no mundo, sendo que a maioria delas são infecções causadas por bactérias e suas toxinas, vírus e outros parasitas].

– Dia da Assinatura do Tratado de Tordesilhas [O Tratado de Tordesilhas foi um acordo feito entre os reinos de Portugal e Espanha, em 7 de junho de 1494, que definiu os limites das áreas de exploração entre ambos na América do Sul. A divisão se daria a partir de um meridiano estabelecido a 370 léguas de Cabo Verde, ou seja, para dividir as terras “descobertas e por descobrir” por ambas as Coroas fora da Europa].

– Nasce, em Vila do Carmo (SE), o filósofo Tobias Barreto de Meneses em 7 de junho de 1839, sendo filho de Pedro Barreto de Meneses, escrivão de órfãos e ausentas da localidade. É o patrono da Cadeira nº 38 da Academia Brasileira de Letras. Tobias foi um filósofo, poeta, crítico e jurista brasileiro e fervoroso integrante da Escola do Recife, um movimento filosófico de grande força calcado no monismo e evolucionismo europeu. A sua contribuição filosófica e científica foi de grande importância, uma vez que contestou as linhas gerais do pensamento jurídico dominante e tentou fazer um entrosamento entre a filosofia e o direito, propagando os estudos de Darwin e o positivismo de Haeckel. Foi o fundador do condoreirismo brasileiro. Algumas de suas primeiras obras: Glosa, 1864; Amar, 1866; O Gênio da Humanidade, 1866; A escravidão, 1868. O filósofo morreu em 26 de junho de 1889, hospedado na casa de um amigo no Recife.

– Morre, em Curitiba (PR), o escritor Paulo Leminsk, em 7 de junho1989, autor de Catatau. Paulo Leminski Filho foi um escritor, poeta, crítico literário, tradutor e professor brasileiro. Tinha uma poesia marcante, pois inventou um jeito próprio de escrever, com trocadilhos, brincadeiras com ditados populares e influência do haicai, além de abusar de gírias e palavrões, tudo de forma bastante instigante.

– Morre o jornalista e político baiano José Cipriano Barata de Almeida (1838), um dos maiores lutadores pela independência do Brasil. Foi defensor do ideário iluminista e das ideias liberais e republicanas difundidas pela Revolução Francesa, motivo pelo qual sofreu acusações de heresia em processo do Santo Ofício, durante sua permanência em Portugal, em 1788. Ao retornar à Bahia, em 1790, trabalhou como médico e farmacêutico, deu aulas particulares de latim, gramática e aritmética, além de ter arrendado terras de plantação de cana-de-açúcar, em 1794, que utilizava o trabalho escravo. Foi preso várias vezes por defender suas ideias no periódico Sentinela da Liberdade. Ele nasceu em 16/09/1762 na cidade de Salvador].

– Dia de Santa Flávia Domitila [Foi uma romana da dinastia flaviana, neta do imperador Vespasiano e de Domitila, a Maior, e sobrinha dos imperadores Tito e Domiciano. Era filha de Domitila, a Menor, possivelmente com Quinto Petílio Cerial. Depois de se converter ao cristianismo, encantada com a beleza da fé cristã e com o conhecimento de Jesus Cristo, Flávia Domitila assumiu sua fé diante da corte romana. As consequências não demoraram a aparecer. Santa Flávia Domitila foi presa, julgada e, como não renunciasse à fé cristã, foi condenada ao exílio na ilha de Ponza, onde viveu seus últimos dias. Quanto ao seu marido Flávio Clemente, alguns escritos dizem que ele foi decapitado].

(Pesquisa, seleção, edição e condensação dos textos:*Paulo Tarso Barros.

