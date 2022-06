Prova do concurso público de técnico-administrativo em Educação Unifap

Gabarito das provas já está disponível no site depsec.unifap.br/concursos. Resultado final sai a partir de 22 de junho.

O Departamento Processos Seletivos e Concursos (Depsec), da Universidade Federal do Amapá (Unifap), realizou no último domingo, 5 de junho, a prova de seleção do concurso público para provimento de cargos de quadro permanente de pessoal técnico-administrativo em educação da Instituição. Dos 4.677 inscritos no certame, 3.535 candidatos compareceram aos locais de prova, que foi aplicada no campus Marco Zero do Equador e nas Escolas Estaduais Gabriel de Almeida Café e Barão do Rio Branco, em Macapá (AP). O gabarito e as provas estão disponíveis no endereço eletrônico https://depsec.unifap.br/concursos/processos/624762dedb8badce57e19170.

“Não tivemos nenhuma intercorrência. O concurso foi um grande sucesso, dado o volume de inscrições e de pessoas envolvidas. Não tivemos nenhum problema, nem de aplicação, nem de impressão das provas, fizemos tudo no tempo hábil, não tivemos nenhuma questão de prova anulada, publicamos ontem mesmo o gabarito das provas conforme estava previsto no edital, em suma, nosso concurso alcança grande êxito. Importante ressaltar que estamos cumprindo nosso papel social como Universidade: precisamos levar em consideração que estamos saindo de um processo pandêmico, então, a Unifap, de certa maneira, abre uma oportunidade para a sociedade amapaense”, afirma o prof. Ronaldo Manassés, diretor do Depsec.

A prova foi constituída por 60 questões de múltipla escolha (30 de conhecimentos gerais e 30 de conhecimentos específicos de cada cargo) e foi realizada pelo período da manhã. Apenas sete candidatos foram eliminados do concurso, por não seguirem as normas estipuladas no edital. Para a aplicação do certame, foram utilizadas 95 salas no campus Marco Zero do Equador, 24 salas na Escola Estadual Gabriel de Almeida Café e 12 salas na Barão do Rio Branco. A equipe de realização do concurso foi composta por seis coordenadores, 13 assessores e 358 fiscais.

Os salários variam de R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66, conforme o cargo, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 458,00. São 42 vagas distribuídas entre os níveis médio e superior destinadas aos campi Marco Zero, em Macapá; Mazagão, Santana e campus Binacional, em Oiapoque. As vagas são para assistente em administração, técnico em tecnologia da informação, arquivista, contador, economista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico, analista em tecnologia da informação, técnicos em assuntos educacionais, técnico em tecnologia da informação, técnico em contabilidade e pedagogo.

O resultado final está previsto para a partir de 22 de junho de 2022, no endereço eletrônico https://depsec.unifap.br/concursos/.

