BB e Caixa antecipam cotas do PIS/Pasep para clientes

Correntistas recebem amanhã. Demais trabalhadores podem sacar a partir do dia 14

MARTHA IMENES

Rio – O governo federal vai pagar amanhã a cota do PIS/Pasep para 5 milhões a trabalhadores dos setores privado e público que são correntistas da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Esse grupo terá o dinheiro depositado em conta. O pagamento, que foi suspenso em 30 de junho, virá com uma “boa nova”: o saldo das cotas será corrigido em 8,97%. Para quem não é correntista dos dois bancos estatais, os saques estarão liberados entre 14 de agosto e 28 de setembro.

Com depósito em conta, serão beneficiados 4,4 milhões de cotistas do PIS clientes da Caixa, e que terão direito a mais de R$ 3,3 bilhões, informou a instituição. No BB, que administra cerca de 3,5 milhões de cotas do Pasep, com um total de R$ 6,4 bilhões, vão receber neste primeiro momento – via crédito automático em conta – 1,03 milhão e outros 408 mil serão repassados para a Caixa, totalizando 1,4 milhão de cotistas com volume de R$1,26 bilhão.

Até 29 de setembro, o beneficiário da cota poderá solicitar transferência do dinheiro para contas em outras instituições financeiras e não terá que desembolsar tarifa.

Estimativa do Ministério do Planejamento mostra que, em média, cada conta do PIS/Pasep tem valor médio de R$ 1 mil.

