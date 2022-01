Pesquisa Datafolha: Para 58% dos brasileiros, Bolsonaro atrapalha vacinação infantil contra Covid-19

Levantamento também mostrou que 79% são favoráveis à imunização das crianças contra o coronavírus

Em pesquisa divulgada nesta segunda-feira (17), o Instituto Datafolha apontou que cerca de 58% dos brasileiros acreditam que o presidente Jair Bolsonaro (PL) mais atrapalha a vacinação de crianças contra Covid-19 do que ajuda.

Ainda de acordo com o levantamento, 25% creem que o presidente age mais para ajudar a imunização desta faixa etária, 2% acham que ela nem ajuda e nem atrapalha e outros 14% não souberam responder.pol

A pesquisa contou com 2.023 pessoas de 16 anos ou mais de todos os estados brasileiros e foi realizada entre os dias 12 e 13 de janeiro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

O número de brasileiros que acreditam que Bolsonaro age mais para atrapalhar do que ajudar a vacinação infantil equivale 97,3 milhões. Já os 25% que concordam que o presidente ajuda o processo de imunização das crianças representam 42 milhões.https://b85d62cc22307beb6a85b78d88a9af6a.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

De acordo com a pesquisa, os grupos que manifestaram maior apoio ao chefe do executivo referente à gestão da vacinação de jovens de cinco a 11 anos de idade são os evangélicos (36%), pessoas com renda mensal familiar acima de dez salários mínimos (32%), homens (32%), pessoas com idade entre 45 e 59 anos (30%) e pessoas que estudaram até o ensino médio (28%).

O levantamento também constatou que 79% dos brasileiros são favoráveis à vacinação infantil contra a Covid-19. Cerca de 17% são contra.

