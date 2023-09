Serasa registra maior volume de negociações de dívidas da sua história

Os meses de julho e agosto de 2023 registraram o maior número de negociações de dívidas na história dos canais oficiais da Serasa. Somados apenas os 60 dias dos dois meses, 4.455.172 de brasileiros acessaram as plataformas da empresa para visualizar suas dívidas e quitar os débitos. O total de acordos no período ultrapassou a casa dos 6 milhões e os descontos contabilizam R$ 21.335.853.271,00.

Para comparação, em julho e agosto de 2022, 3,4 milhões de brasileiros realizaram 5,2 milhões acordos de dívidas. Os abatimentos concedidos naquela oportunidade foram de R$ 10.301.437.588,00 – metade da quantia de 2023.

Impactos do Desenrola

O Programa Desenrola, liderado pelo Governo Federal, e os grandes descontos oferecidos pelas empresas de diversos setores potencializaram o debate sobre o tema das finanças pessoais e impulsionaram os acordos. “A pauta do endividamento e da educação financeira nunca foi tão debatida no Brasil como agora”, comenta Patrícia Camillo, especialista em Finanças da Serasa. “Quanto mais visibilidade ao tema, mais responsabilidade financeira ele gera”.

Como reflexo dessa discussão pública e aberta, as empresas credoras entenderam o momento do consumidor brasileiro e proporcionaram ainda mais descontos. Melhoraram as ofertas e geraram números positivos não apenas nos débitos com instituições financeiras, mas também nas pendências com varejo, telecomunicação e com outros setores da economia.

Redução de dívidas bancárias

O mais recente Mapa da Inadimplência mostra, por exemplo, queda significativa na representatividade das dívidas de bancos. Segmento que costuma liderar o volume de inadimplentes, os débitos com instituições financeiras caíram 1,8%, passando de 31,1% em junho para 29,5% em julho e 29,3% em agosto. “A queda percentual parece pequena, mas o volume acaba sendo muito expressivo e positivo”, traduz Patrícia.

76 milhões de ofertas para negociar com bancos

Para colaborar ainda mais com a redução da inadimplência no país, a Serasa ajustou a parceria com alguns dos principais bancos a fim de proporcionar ofertas mais generosas para o bolso do consumidor – além de condições especiais de pagamento, como o parcelamento em até nove vezes. Assim, mais de 76 milhões de ofertas com descontos de até 99% estão disponíveis para todos os brasileiros que possuem débito com Itaú, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, C6, Safra e Inter.

As negociações podem ser realizadas pelo site (www.serasalimpanome.com.br), aplicativo Serasa (Android e iOS) ou via WhatsApp (11 99575-2096).

