Sebrae capacita empresários participantes do Festival Gastronômico Amapá 80 anos

O festival é uma comemoração aos 80 Anos de criação do Território Federal do Amapá e faz releituras da culinária amapaense, que serão apresentadas na 52ª edição da Expofeira

Maria Clara Araújo

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) promove capacitação aos empreendedores participantes do Festival Gastronômico Amapá 80 anos, que acontece na 52ª Expofeira, no Parque de Exposições da Fazendinha, na Praça de Alimentação Rio Amazonas (em frente a Arena de Show), no período de 29 de setembro a 8 de outubro, das 17h às 23h. A capacitação contou com os temas de Boas Práticas para Serviços de Alimentação e Atendimento ao Cliente, e ocorreram na sede da instituição, na Sala de Reunião do Conselho, nesta terça (26), das 8h às 11h.

Segundo a diretora superintendente do Sebrae no Amapá, Alcilene Cavalcante, a instituição está comprometida com a qualidade e sucesso do festival. “A Expofeira é um evento muito grandioso, logo, é de suma importância a participação e dedicação de todos nessa capacitação e no período do festival. Nós entendemos a gastronomia como a base da cultura amapaense, então vamos acompanhar as empresas e empresários, auxiliando em todo o processo de montagem dos estandes, fornecendo equipamento e segurança”, disse a superintendente Alcilene Cavalcante.

A diretora técnica do Sebrae no Amapá, Suelem Amoras, destaca que o Festival é uma oportunidade para estimular o setor gastronômico do estado, e ressalta a satisfação com as receitas inovadoras elaboradas por cada empreendimento.

“Temos certeza que o festival será um sucesso e que iremos promover uma nova experiência gastronômica no estado. O nosso objetivo é que a Expofeira seja uma grande vitrine para expor a qualidade e o cuidado dos serviços e dos produtos de cada negócio”, declara a diretora técnica, Suelem Amoras.

Empresas

O Festival conta com a participação das empresas Tucuju Burger; Forneria Bella Ciao; Ana Maia Gastronomia; Recanto do Loro; Confraria Semblano; Brods Beer e Burger; FrutMix Macapá; Flora Restaurante; Pretzel´s Café; Kings Chef; Bolinhos Essência do Norte; Chica Café Bistrô; Divina Arte; Delícias da Joah; Oásis Restaurante; Bar e Restaurante Vereda Tropical; Restaurante Capytu; Restaurante Marujo; Restaurante e Pizzaria Deus é Fiel; Restaurante Preamar; Restaurante O Veleiro; e Restaurante Ki Delícia.

Os preços dos pratos variam entre R$ 15 e R$ 40 reais, conforme previsto no edital.

Coordenação

O Festival Gastronômico Amapá 80 anos, é coordenado pela gerente da Unidade de Atendimento Coletivo – Comércio e Serviços do Sebrae no Amapá (UAC-CS), Vânia Chermont; e pela gestora do Projeto de Gastronomia Tucuju, Tatiane Negrão.

A capacitação com os empreendedores participantes do Festival Gastronômico Amapá 80 anos, contou com a presença do presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae, Josiel Alcolumbre.

Serviço:

Sebrae no Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...